Krypto News: Die besten 3 AI-Coins für den Mai

Bereits seit einigen Jahren gehört künstliche Intelligenz (KI) zu den spannendsten Themen der aktuellen Technikbranche. Spätestens seit dem riesigen Erfolg der Large Language Models (LLMs) wie ChatGPT sind diese Varianten auch in der Mainstream-Welt angekommen und werden regelmäßig von Menschen genutzt, die ansonsten kaum mit moderner Technik in Berührung kommen.

Auch die Krypto-Welt hat längst die Vorteile der verschiedenen KI-Ansätze erkannt und nutzt diese bereits jetzt in verschiedenen Projekten. Dabei kann künstliche Intelligenz zum Beispiel dabei helfen, die bestmöglichen Konditionen für eine Transaktion zu erhalten. Oder sie unterstützt dabei, den Markt im Überblick zu behalten und auf bestimmte Gegebenheiten zu reagieren. Wir werfen in den kommenden Abschnitten einen genauen Blick auf drei Krypto-Projekte, die sich in der einen oder anderen Form mit der künstlichen Intelligenz beschäftigen.

#1 - WienerAI: Der Meme-Coin mit KI-Unterstützung

Auch wenn der Meme-Coin WienerAI ($WEI) auf den ersten Blick wie eine klassische Spaßwährung mit keinem tatsächlichen Nutzen und Zweck wirkt, so steckt in dem noch jungen Projekt durchaus einiges an moderner Technologie. So setzt WienerAI nämlich - wie bereits der Name verraten mag - auf die Unterstützung von künstlicher Intelligenz. Diese wird in Form eines Trading-Bots eingesetzt, der die Nutzer der Plattform möglichst umfassend beraten soll.

So können WienerAI-Nutzer einfach über das Interface eine Frage rund um die Krypto-Welt, das Investieren und/oder Handeln mit Kryptowährungen stellen und erhalten dann eine möglichst detaillierte Antwort. Dies richtet sich in erster Linie an Krypto-Neulinge, die noch viele Fragen rund um das Projekt oder die gesamte Branche haben. Doch auch bereits erfahrene Händler und Anleger können so schnelle Antworten auf komplexere Fragen erhalten.

Im Augenblick läuft noch der Initial Coin Offering (ICO) von WienerAI, sodass der $WEI-Token zu einem Fixpreis von aktuell 0,000706 US-Dollar angeboten wird. Allerdings erhöht sich dieser Preis bereits im Vorverkauf automatisch, sobald ein bestimmter Meilenstein überschritten wurde. Die nächste Preiserhöhung findet spätestens in 24 Stunden statt, sodass der Token-Preis jetzt so günstig ist, wie potenziell niemals wieder.

Gleichzeitig punktet WienerAI jedoch auch mit einem bereits laufenden Staking-Programm. Hier wird derzeit eine jährliche prozentuale Rendite (APY) von satten 587 % geboten - wesentlich mehr, als dies bei etablierten Kryptowährungen wie zum Beispiel Ethereum (ETH) der Fall ist. Dies scheint Grund genug für viele Anleger zu sein, um sich am noch jungen Projekt zu beteiligen. Denn bereits jetzt sind über 1,6 Millionen US-Dollar an Kapital gesammelt worden.

Investiere jetzt in WienerAI und den $WEI-Token!

#2 - Render: Unglaublicher Kursanstieg in kurzer Zeit

Die Kryptowährung Render ($RNDR) konnte von allen großen AI-Coins in den letzten Wochen den größten Gewinn verzeichnen. So liegt der Render Token alleine in der letzten Woche mit 10,25 % im Plus und wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels zu einem Preis von 10,91 US-Dollar gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von über 4,2 Milliarden US-Dollar gehört er damit zu den wertvollsten und stärksten AI-Token am Markt.

Noch bullischer zeigt sich der $RNDR-Token bei einem Blick auf den vergangenen Monat (siehe Bild unten). Hier wurde sogar ein Plus von 37,03 % erreicht. So scheint es derzeit so, als ob der Krypto-Markt langsam aus dem Abwärtstrend der letzten Wochen herausbrechen kann, wobei vor allem Meme-Coins und AI-Coins von dem erneuten Interesse der Anleger profitieren.

Der Kurs des Render Tokens (RNDR) der letzten 30 Tage (Quelle: CoinMarketCap)

Ein Blick auf den Chart zeigt zudem, dass ein erneuter Aufwärtstrend am MACD (Moving Average Convergence Divergence) zu sehen ist, der auf einen baldigen, erneuten Preisanstieg hindeutet. Auch dies könnte ein Zeichen dafür sein, dass der Krypto-Markt ein erneut erstarktes Interesse am Render Token besitzt. Es könnte sich also durchaus lohnen, noch im Mai in den $RNDR-Token zu investieren.

#3 - eTukTuk: Künstliche Intelligenz hilft beim Umweltschutz und Transport

Auch eTukTuk ($TUK) befindet sich erst im Presale, hat allerdings bereits seit über fünf Jahren an der Konzeption und Umsetzung des gesamten Projekts gearbeitet. Bei eTukTuk selbst handelt es sich um elektrisch betriebene Tuk Tuks - also motorbetriebene Dreiräder, die vor allem in vielen Schwellenländern und Ländern der dritten Welt eingesetzt werden. Das offizielle Whitepaper verrät, dass es weltweit etwa 270 Millionen Fahrzeuge dieser Art gibt, die bisher alle benzinbetrieben funktionieren. Da diese Benzinmotoren allerdings häufig einen höheren Verbrauch haben und teuer sind, als in vielen modernen Automobilen, soll der neu entwickelte E-Motor von eTukTuk in dieser Branche helfen, Emissionen zu reduzieren und gleichzeitig eine günstige Alternative anbieten.

Dabei setzt eTukTuk nicht nur auf den Einsatz der eigenen nativen Kryptowährung $TUK, sondern auch auf künstliche Intelligenz. Diese wird zum Beispiel über die eTukTu-App genutzt, um eine Route zu finden, die möglichst wenig Verkehr enthält. Gleichzeitig kann auch die KI dabei helfen, den Kraftstoffverbrauch zu reduzieren. So entsteht ein KI-gestütztes Verkehrssystem, das gerade im unübersichtlichen Straßenverkehr vieler Großstädte weiterhelfen kann.

Frühzeitige Investoren haben zudem schon jetzt die Möglichkeit, die erworbenen $TUK-Token im Staking-Programm zu nutzen - und zwar für eine jährliche Rendite von aktuell 84 %. Es kann sich also lohnen, bereits jetzt den $TUK-Token zu kaufen und von frühzeitigen Gewinnen zu profitieren.

Investiere jetzt in das eTukTuk-Projekt!

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.