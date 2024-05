HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für BP nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 510 Pence belassen. Das erste Quartal sei etwas schwächer gewesen als vermutet, schrieb Analyst Henry Tarr in einer am Montag vorliegenden Studie. Die zweite Jahreshälfte 2024 könnte aktienseitig besser werden, unter anderem dank möglicher Veräußerungserlöse oder dem Management des Betriebskapitals./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2024 / 18:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB0007980591

