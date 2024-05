HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Sanofi auf "Buy" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. 2024 dürfte die Produkt-Pipeline des Pharmakonzerns mehrere Kurstreiber mit sich bringen, schrieb Analystin Luisa Hector in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie sollten es dem Unternehmen ermöglichen, seine Präsenz im Bereich der Atemwegserkrankungen zu erweitern - sowohl bei Asthma als auch bei chronisch obstruktiver Lungenerkrankung (COPD)./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.05.2024 / 16:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000120578

