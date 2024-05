© Foto: Bernd Weißbrod/dpa



Die Aktie der kaum bekannten Wolftank Group, einem Spezialisten für Tankanlagen und Energielösungen aus Österreich, kann sich mehr als verdoppeln, sagen die Analysten von Metzler. Die Aussichten: Die Innsbrucker Wolftank Group könnte nach Einschätzung der Investmentbank Metzler in den nächsten zwölf Monaten einen Kursanstieg von bis zu 140 Prozent verzeichnen. Das Bankhaus sieht das auch in Deutschland börsennotierte Unternehmen gut positioniert, um sich einen Anteil an diesem Wachstumsmarkt zu sichern. Denn in Europa wird massiv in die Wasserstoff-Infrastruktur investiert, wobei die öffentlichen Investitionsbudgets in den einzelnen Ländern von Millionen bis in den Milliardenbereich …