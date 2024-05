(shareribs.com) London 13.05.2024 - Der Kupferpreis bewegt sich am Montag wieder über der Marke von 10.000 USD. In Chile wurde am Freitag ein Rückgang der Kupferproduktion gemeldet. Die Marktteilnehmer blicken weiterhin mit großer Vorsicht auf den Kupfermarkt. Während dieser derzeit noch als gut versorgt gilt, steigen die Terminpreise weiter an. Gestützt werden die Notierungen von einem Bericht der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...