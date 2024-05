Die Bayer-Aktie (WKN: BAY001) zeigt sich am Montag mit einem Plus von +1,5% als größter Gewinner im DAX. Doch was steckt hinter dem Anstieg so kurz vor den anstehenden Quartalszahlen? Und was erwartet die Börse von Bayer? An der DAX-Spitze Überraschend hat sich die Aktie von Bayer am Montag mit einem Plus von +1,5% an die DAX-Spitze und über die Marke von 29 € bewegt. Damit steuert der Wert in Richtung der psychologisch wichtigen 30 € und der 100-Tage-Linie ...

