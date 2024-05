PREMSTÄTTEN (dpa-AFX) - Der Halbleiterhersteller AMS Osram will die Produktions- und Chiptechnologien in der Steiermark deutlich ausbauen. Bis 2030 will das Unternehmen im Rahmen des European Chips Act insgesamt 588 Millionen Euro investieren.

Die geplanten Investitionen gehen in eine neue Generation innovativer Mikrochips, wie AMS Osram am Montag mitteilte. Damit soll der steigende Bedarf in Anwendungen in der Medizintechnik, Industrie und im Bereich "Consumer handhelds" gedeckt werden.

Für die Produktion von Mikrochips "Made in Europe" soll auch der österreichische Staat aufkommen. So hat AMS Osram beim Staat um einen Förderungsbeitrag von bis zu 200 Millionen Euro ersucht. Dieser Förderantrag wird laut der Mitteilung vom Österreichs Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft, Martin Kocher, unterstützt. Der Antrag befindet sich bereits in der "Pränotifizierung" und wurde auch bereits an die EU-Kommission zur Genehmigung weitergeleitet.

In der geplanten neuen Fabrik am Produktionsstandort in der Steiermark sollen in den kommenden Jahren 250 neue Arbeitsplätze geschaffen werden./cf/rw/AWP/men