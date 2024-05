Die jährliche Überprüfung der deutschen Aktienindizes DAX, MDAX und SDAX steht am 5. Juni bevor. Die Veränderungen werden am 24. Juni in Kraft treten. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der TUI-Aktie und ihrem Rückzug in den MDAX. TUI strebt nach dem Rückzug aus der Londoner Börse und der Wiederaufnahme in den Prime Standard der Frankfurter Börse eine Rückkehr in den MDAX an. Unterstützung findet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...