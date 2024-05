Die Preise für Eigentumswohnungen sind im vergangenen Jahr vielerorts gesunken. In welchen Regionen bis zum Jahr 2035 am ehesten mit Preiszuwächsen zu rechnen ist und Wohnungen wertvoller werden, zeigt eine Auswertung im Rahmen des Postbank Wohnatlas. Im Jahr 2023 sind die Preise für Eigentumswohnungen in der Mehrheit der deutschen Landkreise und kreisfreien Städte deutlich gefallen. Wie aus dem Postbank Wohnatlas 2024 weiter hervorgeht, waren von dem Rückgang vor allem die Metropolen betroffen ...

