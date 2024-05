DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:



THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:



INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL

AIR FRAN.KLM 20/25 FR0013477254 14.05.2024 HZE/EOT

AIR FRAN.KLM 21/26 FR0014004AF5 14.05.2024 HZE/EOT

