In dieser Woche präsentieren zahlreiche chinesische Unternehmen ihre Quartalsergebnisse. Stark vorgelegt hat am Montagvormittag Tencent Music.92 Prozent aller im US-Gesamtindex S&P 500 notierten Unternehmen haben inzwischen ihre Quartalsergebnisse präsentiert. Damit liegt der Höhepunkt der aktuellen Earnings Season hinter den Anlegern - vorbei ist sie damit aber noch lange nicht, im Gegenteil: In der kommenden Woche steht noch der Geschäftsbericht des Magnificent-Seven-Wertes Nvidia aus, während in den kommenden Tagen vor allem viele in den USA gelistete chinesische Unternehmen Einblick in ihre Zahlen geben werden, so zum Beispiel Alibaba bereits am Dienstag. China-Aktien: Tencent Music …