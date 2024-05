Great Pacific Gold meldet mehrere hochgradige Goldproben beim Kesar Creek Projekt in Papua-Neuguinea

Vancouver, BC - 13. Mai 2024 - Great Pacific Gold Corp. ("Great Pacific Gold" oder "GPAC" oder das "Unternehmen") (TSXV:GPAC - WKN:A3EQ9X - OTCQX:FSXLF) freut sich, mehrere hochgradige Goldproben aus den vor kurzem entnommenen Untertagebau-, Aufschluss- und Bodenproben auf dem Kesar Creek Projekt in Papua-Neuguinea bekannt zu geben (Abbildung 1). Die Ergebnisse beinhalten eine Probe mit einem Gehalt von 244 g/t Gold.

Highlights:

Mehrere hochgradige Goldproben aus verschiedenen geäderten Zonen bei Kesar Creek mit 244 g/t Gold.

Das Projekt Kesar Creek liegt in kurzer Entfernung zu mehreren epithermalen Ader- und Porphyrlagerstätten und -zielen, die auf dem angrenzenden Projekt K92 Mining Inc. identifiziert wurden (siehe Abbildung 1).

Die hochgradigen Goldergebnisse wurden aus Adern gewonnen, die mit der Ausrichtung und dem Streichen der produktiven Lagerstätte Kora von K92 Mining Inc. übereinstimmen.

Das Kesar Creek Projekt besteht aus einer Explorationslizenz, EL 2711, und grenzt an die Grundstücke von K92 Mining Inc., etwa 10 km nordwestlich und entlang des Streichens der Goldmine Kainantu, die sich im Besitz von K92 Mining Inc. befindet und von diesem betrieben wird (Abbildung 2).

Abbildung 1: Karte der PNG-Projekte von GPAC.

Falls Abbildung nicht vollständig dargestellt wird, bitte hier klicken: https://cdn.investor-files.net/2024_05_13_GPAC_News_1_200c72961c.png

Zweiunddreißig (32) Gesteinssplitterproben wurden von Aufschlüssen und handwerklichen Untertagearbeiten entnommen und ergaben hochgradige Ergebnisse, darunter 244 g/t Au (Untertagearbeiten), 116 g/t Au (Aufschlüsse), 36,5 g/t Au (Flöße) und 33,4 g/t Au (Untertagearbeiten). Von den 32 Proben lagen 19 Proben über 1 g/t Au.

Zusätzlich zu den Gesteinssplitterproben wurden im Rahmen eines Bodenprobenahmeprogramms vor allem die Aderzonen West und Central bei Kesar Creek untersucht. Insgesamt ergaben die 332 Bodenproben zahlreiche bedeutende Goldgehalte auf einer Streichenlänge von 5,5 km, einschließlich einer hochgradigen Probe von 20,9 g/t Au (Abbildung 3).

Das erste Bodenuntersuchungsprogramm verwendete ein 200 mal 100 Meter oder 50 Meter großes Raster und war sehr breit angelegt, um den Großteil des bekannten aussichtsreichen Bodens abzudecken und einen Hinweis auf die Lage der aussichtsreichsten größeren Strukturen zu erhalten. Die Goldmineralisierung wurde in Proben gefunden, die den gesamten 5,5 km langen Streichen abdeckten. Mehrere parallele Adersätze kommen in unmittelbarer Nähe innerhalb jeder der drei Hauptaderzonen vor. Bodenproben zur Auffüllung und Erweiterung werden die bisherigen Ergebnisse weiter verbessern. In einer zweiten Phase wird ein Bodenprobenprogramm durchgeführt, um die Zielgebiete für ein bevorstehendes Bohrprogramm bei Kesar Creek zu definieren (Abbildung 4).

Bryan Slusarchuk, CEO von Great Pacific, erklärt: Die hohen Goldgehalte, die bei diesem Programm festgestellt wurden, sind signifikant, insbesondere wenn man bedenkt, wo die Probenahmen durchgeführt wurden. Die westliche Aderzone auf dem Projekt Kesar Creek stimmt mit dem Adersystem Kora auf dem angrenzenden Grundstück von K92 Mining Inc. überein. Wie vielen Investoren bekannt ist, handelt es sich bei Kora um eine außergewöhnlich robuste, hochgradige und beträchtliche Gold-Kupfer-Lagerstätte. Dies ist ein hervorragender Start bei Kesar, der durch die harte Arbeit und die effektive Ausführung durch das Bodenteam, das hauptsächlich aus Mitarbeitern und Auftragnehmern aus den örtlichen Gemeinden besteht, ermöglicht wurde."

Abbildung 2 - Gold-Kupfer-Projekt Kesar Creek

Falls Abbildung nicht vollständig dargestellt wird, bitte hier klicken: https://cdn.investor-files.net/2024_05_13_GPAC_News_2_4cafd7f782.jpg

Abbildung 3 - Karte der geochemischen Ergebnisse von Kesar Creek

Falls Abbildung nicht vollständig dargestellt wird, bitte hier klicken: https://cdn.investor-files.net/2024_05_13_GPAC_News_3_34158a1aea.jpg

Abbildung 4 - Geochemische Karte des Kesar Creek mit vorgeschlagenen Probenahmen

Falls Abbildung nicht vollständig dargestellt wird, bitte hier klicken: https://cdn.investor-files.net/2024_05_13_GPAC_News_4_3a398af534.png

Qualitätssicherung / Qualitätskontrolle

Alle Proben wurden einer Qualitätskontrolle unterzogen, die für die Entnahme von Gesteinssplittern zur Erkundung geeignet ist, wobei Duplikate, Leerproben und im Handel erhältliche Standards mit den erwarteten Ergebnissen der eingereichten Proben verwendet wurden. Alle Untersuchungen wurden von Intertek Minerals Ltd. (ISO: 9001) mit Sitz in Perth, Westaustralien, unter Anwendung von Brandprobenverfahren mit einer 30-g-Ladung und ICP-OES-Abschluss durchgeführt. Die Ergebnisse der Qualitätskontrolle sind konsistent.

Über GPAC

Great Pacific Gold verfügt über ein Portfolio an hochgradigen Goldprojekten in Papua-Neuguinea (PNG") und Australien.

In PNG hat Great Pacific Gold vor kurzem ein 2500 Quadratkilometer großes Landpaket zur Mineralexploration erworben. Das Landpaket besteht aus Explorationslizenzen (EL). Es umfasst sowohl Explorationsziele im Frühstadium als auch im fortgeschrittenen Stadium, in denen hochgradige epithermale Adern und porphyrartige Mineralisierungen vorhanden sind.

Das Arau Projekt besteht aus zwei Explorationslizenzen, die sich in der Region Kainantu befinden, und umfasst das Mt. Victor-Prospekt, wo frühere Bohrungen einen mehrphasigen Intrusionskomplex mit Kupfer- und Goldmineralisierung fanden.

Das Wild Dog Projekt besteht aus zwei erteilten Explorationslizenzen, EL 2761 und 2516, die sich auf der Insel New Britain und etwa 50 km südwestlich von Rabaul und Kokopo, PNG, befinden.

Das Kesar Creek Projekt besteht aus einer Explorationslizenz, EL 2711, und grenzt an die Grundstücke von K92 Mining Inc. an.

Das Tinga Valley Projekt besteht aus einer Explorationslizenz, EL 2720. Die OK Tedi Copper Gold Mine liegt 140 km nordwestlich entlang desselben Gürtels und ist ein hervorragender geologischer Vergleich zum Tinga Valley Grundstück.

In Australien begann Great Pacific Gold mit zwei hochgradigen Goldprojekten, die sich zu 100 % im Besitz von Great Pacific Gold befinden, den Projekten Lauriston und Golden Mountain, und hat seitdem ein großes Gebiet an bewilligten und beantragten Grundstücken erworben, das weitere hochgradige Goldmineralisierungen im Epizonenbereich (bei niedrigen Temperaturen) und damit verbundene Goldmineralisierungen im Zusammenhang mit Intrusionen enthält, die alle im Bundesstaat Victoria, Australien, liegen. Das Landpaket von Great Pacific Gold, das über einen Zeitraum von mehreren Jahren zusammengestellt wurde, umfasst insbesondere das Projekt Lauriston, ein 535 Quadratkilometer großes Grundstück unmittelbar südlich und innerhalb desselben geologischen Rahmens, in dem sich die Goldmine Fosterville von Agnico Eagle Mines Ltd. und die dazugehörigen Explorationspachtgebiete befinden. Das Projekt Golden Mountain ist ein intrusionsbezogenes Goldprojekt am Rande des Strathbogie-Granits und liegt am nördlichen Ende des Walhalla-Goldgürtels. Die erworbenen Projekte beinhalten das epizonale Goldprojekt Providence mit dem Goldfeld Reedy Creek, das an das Explorationsprojekt Sunday Creek von Southern Cross Gold (ASX:SXG) angrenzt, und eine große Gruppe von kürzlich konsolidierten Konzessionen, die Walhalla Gold Belt Project genannt werden und eine Vielzahl von epizonalen und intrusionsbezogenen Goldmineralisierungen enthalten. Darüber hinaus verfügt Great Pacific Gold über ein weiteres Goldprojekt mit dem Namen Moormbool, das eine epizonale Goldmineralisierung und eine damit verbundene potenzielle intrusionsbezogene Goldmineralisierung aufweist, sowie über das Projekt Beechworth im Nordosten des Bundesstaates, das eine intrusionsbezogene und mesozonale Goldmineralisierung enthält.

Alle Grundstücke von GPAC in Australien befinden sich zu 100 % im Besitz des Unternehmens und weisen trotz begrenzter moderner Explorations- und Bohrarbeiten eine historische Goldproduktion aus Hartgestein auf.

Qualifizierte Person

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Rex Motton, AusIMM (CP), COO von GPAC, einer qualifizierten Person im Sinne von National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, geprüft, verifiziert und genehmigt. Herr Motton ist für den technischen Inhalt dieser Pressemeldung verantwortlich.

Im Namen des Unternehmens:

Rex Motton

Chief Operating Officer und Director



Kontakt:

Adam Ross, Investor Relations

Tel: +1-604-229-9445

Gebührenfrei: +1-833-923-3334

Email: info@fostervillesouth.com





Rechtliche Hinweise

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen enthalten zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Annahmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung basieren. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Schätzungen, Überzeugungen, Absichten und Erwartungen des Managements wider. Sie sind keine Garantien für zukünftige Leistungen. Fosterville South warnt davor, dass alle vorausschauenden Aussagen von Natur aus unsicher sind und dass die tatsächliche Entwicklung von vielen wesentlichen Faktoren beeinflusst werden kann, von denen viele außerhalb der jeweiligen Kontrolle des Unternehmens liegen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit der begrenzten Betriebsgeschichte von Fosterville South, den geplanten Explorations- und Erschließungsaktivitäten auf den Grundstücken Lauriston und Golden Mountain und der Notwendigkeit, Umwelt- und Regierungsvorschriften einzuhalten. Dementsprechend können sich die tatsächlichen und zukünftigen Ereignisse, Bedingungen und Ergebnisse erheblich von den Schätzungen, Überzeugungen, Absichten und Erwartungen unterscheiden, die in den vorausblickenden Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Abgesehen von den geltenden Wertpapiergesetzen verpflichtet sich Fosterville South nicht, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der Börse definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

