Im frühen Montag-Handel sah es so aus, als ob die Ceconomy-Aktie (725750) durch die Decke geht. Denn der Mutterkonzern von MediaMarkt und Saturn hatte überraschend mitgeteilt, dass der Gewinn im Geschäftsjahr 2023/24 (per 30. September) höher ausfallen wird, als es die Analysten bislang geschätzt haben. Nach einem kurzen Höhenflug auf 2,37 Euro, was dem höchsten Stand seit Januar 2024 entsprach, knickte der Titel aber wieder ein. Wir klären auf. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...