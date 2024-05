Novavax startet ein neues Kapitel

Novavax geht eine Kooperationsvereinbarung im Wert von mehreren Milliarden Dollar mit einem führenden Impfstoffhersteller ein und setzt damit einen Meilenstein in der Geschichte des Unternehmens. Das Abkommen, inklusive Vorauszahlungen und Meilensteinzahlungen von rund 1,3 Milliarden Dollar, soll Novavax dabei unterstützen, seinen Nuvaxovid-Impfstoff in den USA, Großbritannien und Europa zu kommerzialisieren. Novavax behält die Rechte an seiner Entwicklungs-Pipeline und könnte erhebliche Tantiemen aus den Entwicklungsbemühungen des Partners erwirtschaften. Finanziell gesehen hat Novavax seine aktuellen Verbindlichkeiten um 831 Millionen Dollar reduziert und setzt ein Kostensenkungsprogramm um, um seine finanzielle Position zu verbessern. Dabei plant das Unternehmen, sein zukünftiges Leistungsangebot durch die Partnerschaft eingehend zu aktualisieren und wird auch im Juni [...]

