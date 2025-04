© Foto: Paul Sancya - AP

Toyota plant die Übernahme von Toyota Industries und löst einen Kurssprung an den Börsen aus.Ein Deal im Volumen von bis zu 6 Billionen Yen (ca. 42 Milliarden US-Dollar) könnte die Weichen für die Zukunft des gesamten Toyota-Imperiums neu stellen. Bereits am Montagmorgen wurden die Aktien von Toyota Industries aufgrund einer Flut von Kaufaufträgen vom Handel ausgesetzt. Die indikative Preisspanne deutet darauf hin, dass die Aktie den Tageshöchstwert von 16.225 Yen erreichen wird - ein Plus von satten 23 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Freitag. Laut Daten von LSEG wäre dies der größte Kurssprung des Unternehmens seit mindestens 40 Jahren. Familienbande: Akio Toyoda plant historischen …