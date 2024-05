Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Zuletzt sind die Renditen von Bundesanleihen wieder etwas angestiegen und nähern sich vorsichtig den Jahreshöchstständen, so die Analysten der DekaBank.Insgesamt sei es jedoch eine ruhige, ziemlich ereignislose Woche gewesen, was auch für US-Treasuries gelte. Außerhalb der Eurozone habe die Riksbank den Leitzins um 25 Basispunkte gesenkt und die Bank of England habe sich ihrer ersten Leitzinssenkung genähert, wobei die Daten der nächsten Wochen über den Zeitpunkt und das Tempo entscheiden würden. Diese Woche sollten knapp 30 Mrd. Euro an Staatsanleihen aus der Eurozone emittiert werden, aus Deutschland kommen 2- und 30- jährige Anleihen. Dem stünden - sowohl diese Woche wie auch bis Ende Mai - erhöhte Fälligkeiten und Kuponzahlungen gegenüber. (13.05.2024/alc/a/a) ...

