NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Hochtief nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 109 Euro belassen. Analyst Graham Hunt attestierte dem Baukonzern in einer am Montag vorliegenden Studie einen starken Jahresstart. Der Nettogewinn liege 2,2 Prozent über der Konsensschätzung, während die Nettoverschuldung ein wenig besser als von ihm erwartet aussehe. Sein Gewinnausblick für 2024 liegt fast am oberen Ende der bestätigten Unternehmenszielspanne. Dazu sehe der Auftragseingang gesund aus und untermauere die Wachstumsziele./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2024 / 08:45 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2024 / 08:45 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006070006

