Cardano News: Experte verrät, warum der ADA-Kurs schon bald um 1.500 % steigen könnte

Aktuell müssen sich viele Cardano-Anleger noch in Geduld üben, denn in den vergangenen Monaten konnte der ADA-Token kaum zulegen, während viele große Altcoins besonders starke Zuflüsse verzeichneten. Zwar stieg Cardano Mitte März zwischenzeitlich auf einen Preis von 0,77 US-Dollar, doch vom bisherigen Allzeithoch von 3,09 US-Dollar ist die aktuell zehntgrößte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung noch weit entfernt.

Dies könnte sich allerdings schon bald ändern - zumindest, wenn es nach einem Krypto-Analysten geht, der jetzt eine äußerst bullische Voraussage wagte. Denn wenn es nach dem Experten geht, wird der ADA-Token schon bald um satte 1.500 % steigen können.

Steigt der Cardano Kurs auf satte 7,80 US-Dollar?

Der Krypto-Analyst JAVON MARKS postet regelmäßig auf der Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter) verschiedene Kursanalysen und konnte mittlerweile fast 40 Follower sammeln. In einem seiner neuesten Tweets hat er einen äußerst bullischen Blick auf die Entwicklungen rund um den ADA-Token geworfen und dabei ein Muster festgestellt, das seiner Meinung nach auf einen Kursanstieg von über 1.500 % deuten könnte.

So erklärte er in seinem Tweet, dass Cardano bereits letztes Jahr zunächst einen äußerst starken Kursgewinn verzeichnen konnte, bevor dann wieder eine kurze Kurskorrektur folgte. Die Grafik in seinem Tweet zeigt außerdem, dass ein recht ähnliches Muster bereits in den Jahren 2020 und 2021 - also in den Jahren des letzten Bullenmarkts - aufgetreten war. Damals folgte kurz nach dem Auftreten dieses Musters ein enormer Preisanstieg, der Cardano zum bisherigen Allzeithoch führte.

So konnte Cardano laut JAVON MARKS ungefähr 222 % zulegen und nun das erste bullische Kursziel von 2,7709 US-Dollar anvisieren. Sollte nach der zuletzt stattgefundenen Kurskorrektur der erwartete Aufwärtstrend beginnen, so könnte schon bald ein Kursanstieg von 462 % folgen. Sollten sich die historischen Kursbewegungen vom letzten Bullenmarkt zudem wiederholen, so würde eine Preisexplosion von über 1.500 % stattfinden, die wiederum den ADA-Token in die Preisregionen von 7,80 US-Dollar schießen würde.

Wie realistisch ein solches Preisniveau allerdings ist, wird von vielen Cardano-Mitgliedern angezweifelt. Denn während Bitcoin, Ethereum und Co in den letzten Monaten mitunter starke Kursgewinne verzeichneten, konnte der ADA-Token nicht so stark mitziehen. Somit bleibt es fraglich, ob sich die Kursgewinne vom letzten Bullenmarkt in dieser Höhe erneut wiederholen werden.

ADA-Token: Nach volatilem Monat im Minus

Ein Blick auf den vergangenen Monat (siehe Bild unten) verrät, dass der Cardano Kurs eine recht volatile Zeit durchlaufen ist. So ist der ADA-Token alleine in den letzten 30 Tagen mit 12,91 % im Minus, nachdem er allerdings erst vor einigen Wochen die Marke von 0,52 US-Dollar überschreiten konnte. Aktuell wird Cardano zu einem Preis von 0,4443 US-Dollar gehandelt.

Der Cardano (ADA) Kurs der letzten 30 Tage (Quelle: CoinMarketCap)

Allerdings kann sich Cardano darüber freuen, dass die Anzahl der Plutus V2 Smart Contracts alleine im letzten Monat um über 1.000 angestiegen ist. Ein klares Zeichen dafür, dass die neue Technologie gut bei den Entwicklern ankommt und gerne in die verschiedenen dezentralen Applikationen (dApps) eingebaut wird.

Ob Cardano allerdings tatsächlich in den kommenden Wochen mit einem erhofft starken Kursanstieg zu rechnen hat, dürfte von mehreren Faktoren abhängen. Unter anderem auch davon, ob Bitcoin als größte Kryptowährung der Welt einen Aufwind erleben wird, denn ohne weitere Zuflüsse in den BTC-Token ist ein langfristiger Bullenmarkt für alle Altcoins nicht denkbar. Einzig und alleine die Meme-Coin-Branche scheint ein wenig losgelöst vom klassischen Krypto-Markt agieren zu können, denn hier wurden in den vergangenen Monaten häufig unabhängig vom Bitcoin Kurs starke Gewinne erzielt. So ist es nicht verwunderlich, dass aktuell viele Anleger nach neuen Projekten suchen, die in den kommenden Wochen und Monaten performen könnten.

Dogeverse startet in die letzte Presale-Phase

Kaum ein Meme-Coin konnte in den letzten Wochen einen so starken Presale durchlaufen, wie dies bei Dogeverse ($DOGEVERSE) der Fall gewesen ist. Die junge Kryptowährung konnte innerhalb kürzester Zeit ein enormes Kapital durch Anleger anhäufen, das aktuell bei über 13 Millionen US-Dollar liegt. Dabei hat der offizielle Launch noch gar nicht stattgefunden, was das große Interesse an dem Meme-Coin beweist. Doch was bietet Dogeverse überhaupt?

Hinter dem Doge-Maskottchen dieses Meme-Coins steht Cosmos, ein Chain-reisender Hund. Dieses Thema durchzieht das gesamte Projekt, denn Dogeverse bietet die Chance, denselben Meme-Coin gleich auf sechs verschiedenen Blockchains einzusetzen.

Erfahre alles zum jungen Dogeverse-Projekt!

So können Anleger nach dem offiziellen Launch den $DOGEVERSE-Token sowohl auf Solana und Ethereum als auch auf Base, Polygon, der BNB Chain und Avalanche einsetzen. Diese hohe Flexibilität soll garantieren, dass jeder Nutzer genau das Blockchain-Netzwerk einsetzen kann, das den eigenen Wünschen und Bedürfnissen entspricht.

Wer in der aktuell noch laufenden letzten Presale-Phase bereits in Dogeverse investiert, der kann die Token über die Ethereum-Blockchain in das Staking-Programm anlegen und erhält hier aktuell eine jährliche prozentuale Rendite (APY) von 62 %. Außerdem dürfte der $DOGEVERSE-Token aktuell mit 0,00031 US-Dollar so preiswert sein, wie potenziell nie wieder. Denn schon bald findet der erste Launch auf einer DEX statt, woraufhin der Kurs potenziell explodieren könnte.

Jetzt in $DOGEVERSE investieren!

