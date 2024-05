Die Papiere von United Internet sind am Montagnachmittag der gefragteste Wert im MDAX. Vergangene Woche hatte der Konzern aus Montabaur noch mit Quartalsergebnissen unter den Erwartungen die Anleger verprellt. Nun nimmt die Aktie wieder Kurs auf einen wichtigen Widerstand. Die Analysten bleiben mehrheitlich bullish. Im Xetra-Handel notiert die United Internet-Aktie am Montagnachmittag rund sechs Prozent fester. Damit haben die Papiere nicht nur die Verluste in Folge der mauen Quartalszahlen vergangene ...

