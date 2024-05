DJ MÄRKTE EUROPA/Etwas leichter - Hochtief mit soliden Zahlen

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte bleiben am Montagnachmittag unter leichtem Abgabedruck. Der DAX verliert 0,2 Prozent nach auf 18.737 Punkte, nachdem er am Freitag im Verlauf mit 18.846 Punkten ein neues Rekordhoch erreicht hatte. Auch der Euro-Stoxx-50 gibt um 0,2 Prozent nach auf 5.073 Punkte. Das Geschäft wird als zurückhaltend beschrieben im Vorfeld neuer US-Preisdaten im Wochenverlauf.

Analysten erwarten, dass die US-Verbraucherpreise mit einer Jahresrate von 3,4 (März: 3,5) Prozent gestiegen sind. An den Erwartungen hinsichtlich der Geldpolitik der Fed würde dies wohl wenig ändern, nachdem US-Notenbankchef Jerome Powell gerade erst bestätigt hat, dass Zinssenkungen vorerst nicht auf der Agenda stehen.

Anlegerstimmung zwiespältig

Die laufende Hausse am Aktienmarkt löst derweil regelrechte Freudensprünge aus - allerdings nur bei Privatanlegern. Laut Patrick Hussy, Sentimentanalyst bei Sentix, hat sich laut der jüngsten Umfrage deren Zuversicht weiter erhöht, während professionelle Akteure vorsichtiger geworden sind. Letztere dächten zunehmend über Gewinnmitnahmen nach. Und wenn Profis so ein Verhalten zeigten, werde ein oberer Wendepunkt oder eine Zwischenkonsolidierung am Aktienmarkt wahrscheinlich.

Als solide werden im Handel die Geschäftszahlen von Hochtief (+0,8%) eingestuft. Diese sind sowohl auf der Umsatz- als auch auf der Ergebnisseite besser als erwartet ausgefallen. Positiv wird vor allem der starke Auftragseingang hervorgehoben. Der Ausblick wurde allerdings nur bestätigt.

Ceconomy verteuern sich um 3,5 Prozent. Das Unternehmen rechnet für das Gesamtjahr jetzt mit einem bereinigten operativen Ergebnis von 290 bis 310 Millionen Euro. Das liegt über den Analystenerwartungen, deren Konsens Ceconomy selbst mit 273 Millionen Euro angibt.

Rheinmetall-Chef Armin Papperger hat sich in Zeitungen erneut zuversichtlich geäußert, dass ein großer Teil des 100 Milliarden Euro schweren Sondervermögens des Bundes für die Bundeswehr an sein Unternehmen gehen wird. Am Ende könnten es zwischen 30 und 40 Milliarden sein, so der Rheinmetall-Chef. Das dürfte allerdings eingepreist sein - der Kurs legt um 0,2 Prozent zu.

Anglo American sagt erneut "Nein"

Keine Reaktion zeigen Anglo American (-0,3%) auf das erneute "Nein" auf das verbesserte Übernahmeangebot von BHP (-0,3%). Die Zurückweisung der Offerte ist keine echte Überraschung. Anglo wurde darin mit 34 Milliarden Pfund bzw 27,53 Pfund je Aktie bewertet. Beobachter halten einen Bieterwettstreit um Anglo American nicht aus.

Adesso fallen nach der Zahlenvorlage um 2,6 Prozent. Der operative Gewinn hat im vergangenen Quartal stagniert. Den Ausblick hat der IT-Dienstleister bekräftigt.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 5.072,86 -0,2% -12,22 +12,2% Stoxx-50 4.523,08 -0,0% -1,97 +10,5% DAX 18.736,66 -0,2% -36,19 +11,9% MDAX 26.723,10 -0,1% -20,77 -1,5% TecDAX 3.396,02 -0,2% -8,02 +1,8% SDAX 14.850,74 +0,1% 13,30 +6,4% FTSE 8.419,59 -0,2% -14,17 +9,1% CAC 8.200,73 -0,2% -18,41 +8,7% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 2,50 -0,02 -0,07 US-Zehnjahresrendite 4,47 -0,03 +0,59 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 10:03 Fr, 17:33 % YTD EUR/USD 1,0805 +0,3% 1,0775 1,0768 -2,2% EUR/JPY 168,40 +0,4% 167,95 167,85 +8,2% EUR/CHF 0,9784 +0,3% 0,9771 0,9765 +5,4% EUR/GBP 0,8599 -0,0% 0,8604 0,8604 -0,9% USD/JPY 155,86 +0,1% 155,88 155,87 +10,6% GBP/USD 1,2565 +0,3% 1,2522 1,2515 -1,2% USD/CNH (Offshore) 7,2376 +0,0% 7,2417 7,2332 +1,6% Bitcoin BTC/USD 62.822,54 +2,6% 62.430,04 61.191,72 +44,3% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 79,05 78,26 +1,0% +0,79 +9,0% Brent/ICE 83,45 82,79 +0,8% +0,66 +9,1% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 29,2 29,87 -2,2% -0,67 -11,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.341,17 2.360,72 -0,8% -19,56 +13,5% Silber (Spot) 28,24 28,16 +0,3% +0,07 +18,8% Platin (Spot) 1.009,80 997,69 +1,2% +12,11 +1,8% Kupfer-Future 4,75 4,69 +1,2% +0,06 +21,5% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

May 13, 2024 09:58 ET (13:58 GMT)

