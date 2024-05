The following instruments on XETRA do have their last trading day on 13.05.2024.

Die folgenden Instrumente auf XETRA haben ihren letzten Handelstag am 13.05.2024

ISIN Name

GB00BNR45554 First Tin PLC

DE0006046113 Biofrontera AG

