Flexibel bleiben: Maßnahmen für Immobilieninvestoren in Krisenzeiten

Angesichts hoher Inflation und Unsicherheit empfiehlt der Experte Florian Bauer, sich auf Immobilien in Top-Lagen zu konzentrieren und nachhaltig zu investieren. Seine Strategien verrät er im Interview.

Die aktuelle wirtschaftliche Lage stellt viele Investoren vor Herausforderungen. Was sind Ihrer Meinung nach die Schlüsselelemente für eine erfolgreiche Immobilieninvestition in dieser unsicheren Zeit?

Florian Bauer: Die Grundlage für erfolgreiche Immobilieninvestitionen ist eine solide Marktkenntnis. In Zeiten hoher Inflation und steigender Zinsen ist es besonders wichtig, in Immobilien in guten Lagen zu investieren, da diese ihren Wert tendenziell behalten. Weiterhin ist es ratsam, auf nachhaltige Bauweise zu achten. So kann man zukünftigen Regulierungen und steigenden Betriebskosten vorgreifen. Außerdem sollten Sie Ihr Portfolio breit diversifizieren, und damit Risiken besser verteilen und somit die Stabilität Ihrer Anlagen erhöhen.

Wie sollten sich Anleger aufstellen, um auf globale Krisen und geopolitische Spannungen reagieren zu können?

Florian Bauer: Hier gilt es, flexibel zu bleiben und das globale Geschehen genau im Blick zu behalten. Krisen und geopolitische Spannungen können zu plötzlichen Marktveränderungen führen, die schnelles Handeln erfordern. Es ist wichtig, in stabilen Märkten und in Immobilien mit einem sicheren Cashflow zu investieren, um auch in unsicheren Zeiten Erträge zu sichern.

Was raten Sie Einsteigern im Bereich der Immobilieninvestitionen?

Florian Bauer: Der Einstieg in die Immobilienwelt sollte gut überlegt sein. Ich empfehle, zunächst mit kleineren, überschaubaren Projekten zu beginnen und sich Schritt für Schritt höhere Ziele zu setzen. Wichtig ist, sich ein Netzwerk aus erfahrenen Beratern aufzubauen und stets auf eine solide Finanzplanung zu achten. Einsteiger sollten auch den lokalen Markt gründlich analysieren und sich über Fördermöglichkeiten und steuerliche Aspekte informieren.

Wie schätzen Sie die Entwicklung der Bauzinsen im Kontext der wirtschaftlichen Unsicherheiten 2024 ein, und welche Strategien empfehlen Sie Investoren?

Florian Bauer: Angesichts der aktuellen Wirtschaftslage und den geopolitischen Unsicherheiten erwarte ich, dass die Bauzinsen in einer Bandbreite von etwa 3,5% stabil bleiben könnten. Investoren sollten diese Phase nutzen, um ihre Finanzierungsstrategien entsprechend anzupassen. In meinem Buch erörtere ich ausführlich, wie wichtig es ist, flexible Finanzierungspläne zu haben, die es ermöglichen, auf Zinsschwankungen reagieren zu können. Es ist auch entscheidend, sich auf Qualität und Langlebigkeit in Investitionen zu konzentrieren, um langfristig stabil zu bleiben.

In Ihrem Buch diskutieren Sie auch über den Zugang zu Immobilieninvestitionen für Einzelpersonen mit mittlerem Einkommen. Welche Maßnahmen könnten den Erwerb von Immobilien für diese Gruppe erleichtern?

Florian Bauer: Es ist wichtig, dass Immobilieninvestitionen nicht nur den wohlhabenden Schichten vorbehalten bleiben. In meinem Buch betone ich die Bedeutung von staatlichen Förderprogrammen und steuerlichen Anreizen, die den Immobilienerwerb für Menschen mit mittlerem Einkommen erleichtern können. Darüber hinaus spreche ich mich für die Entwicklung neuer Finanzierungsmodelle aus, die geringere Einstiegsbarrieren bieten, wie z.B. Genossenschaftsmodelle oder partizipative Bauträgerprojekte. Diese Ansätze ermöglichen es Einzelpersonen, mit einem überschaubaren Startkapital in den Markt einzusteigen und schrittweise ihr Vermögen aufzubauen.

Welche langfristigen Trends sehen Sie im Immobilienmarkt?

Florian Bauer: Es wird erwartet, dass die Nachfrage nach Wohnraum in städtischen Gebieten angesichts der fortschreitenden Urbanisierung in Zukunft weiter stark zunehmen wird, was entscheidende Maßnahmen zur Schaffung von mehr Wohnraum erforderlich macht. Technologische Entwicklungen, insbesondere im Bereich Smart-Home, werden immer wichtiger. Zudem wird der Trend zur Nachhaltigkeit weiterhin einen großen Einfluss auf den Bau und die Sanierung von Immobilien haben. Ich bin der Meinung, dass sich durch flexible Arbeitsweisen, wie das Arbeiten von zu Hause, auch die Art und Weise, wie wir Büros und andere Geschäftsräume nutzen, ändern wird. Das bedeutet, dass wir neue und kreative Ideen brauchen, um diese Räume sinnvoll zu gestalten und zu nutzen.

Abschließend, welche Auswirkungen hat die digitale Transformation auf den Immobilienmarkt?

Florian Bauer: Die Digitalisierung ermöglicht effizientere Prozesse von der Planung bis zur Verwaltung von Immobilien. Tools zur Datenanalyse und digitale Plattformen für den Immobilienhandel verbessern die Markttransparenz und Entscheidungsfindung. Investoren, die digitale Tools nutzen, können sich signifikante Wettbewerbsvorteile sichern und auf Veränderungen schneller reagieren.

In Ihrem Buch "Immobilieninvestments neu denken - Das 1×1" behandeln Sie innovative Ansätze für Immobilieninvestitionen. Wie kann dieses Buch Investoren dabei unterstützen, auf die durch flexible Arbeitsmodelle bedingten Veränderungen im Gewerbeimmobilienmarkt zu reagieren?

Florian Bauer: Mein Buch bietet konkrete Strategien und Überlegungen, die besonders darauf abzielen, die Chancen zu nutzen, die sich aus der Veränderung der Arbeitswelt ergeben. Es geht darum, vorauszudenken und Immobilien so zu gestalten, dass sie flexibel genutzt werden können - sei es als Büros, Co-Working Spaces oder multifunktionale Gebäude. Dadurch können Investoren besser auf die Bedürfnisse moderner Unternehmen und deren Mitarbeiter eingehen und sind somit gut aufgestellt für die Zukunft des Gewerbeimmobilienmarktes.

Über den Interviewpartner

Der gelernte Bankkaufmann und studierte Immobilienökonom aus Köln, Florian Bauer, ist seit 2008 in der Finanzbranche aktiv. 2018 gründete er die Bauer Immobilien GmbH. Operativ agiert das Unternehmen bundesweit und richtet sich vor allem an private Kapitalanleger. Ziel der Kölner ist es, ihre Kunden beim Kauf von Immobilien in allen Belangen zu unterstützen und zu beraten.

