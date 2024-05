Visa enthüllt Pläne für ein bahnbrechendes Konzert-Event im Herzen von Paris, das die Welt der Musik, Kunst und digitalen Technologie verbindet. Unter dem Namen "Visa Live at le Louvre" tritt der gefeierte Musikkünstler und Genre-Crossover-Phänomen als Hauptakt auf, neben einer bunt gemischten Gruppe globaler Superstars. Die Show, die als erstes ihrer Art im Louvre stattfinden wird, ist als Highlights eines aufregenden Sommers in Paris konzipiert - in Erwartung der Olympischen und Paralympischen Spiele. Interessierte Fans können die Aufführung am 28. Mai 2024 um 19:30 Uhr Ortszeit live vor Ort erleben, oder sich alternativ auf die exklusive Übertragung auf Roblox um 21:00 Uhr Ortszeit/15:00 Uhr EDT freuen. Mit Beginn Anfang Mai haben Einwohner Frankreichs die Möglichkeit, an einer [...]

