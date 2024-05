DJ PTA-Adhoc: UniDevice AG: Niederlegung des Vorstandsmandates Dr. Christian Pahl

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Schönefeld (pta/13.05.2024/16:40) - Das Vorstandsmitglied Dr. Christian Pahl gibt bekannt, dass es die Vorstandstätigkeit für die UniDevice AG mit Wirksamkeit zum 13.5.2024 (ISIN: DE000A11QLU3) niederlegt.

(Ende)

Aussender: UniDevice AG Adresse: Mittelstraße 7, 12529 Schönefeld Land: Deutschland Ansprechpartner: Dr. Christian Pahl Tel.: +49 30 63415600 E-Mail: info@unidevice.de Website: www.unidevice.de

ISIN(s): DE000A11QLU3 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt, Freiverkehr in Hamburg, m:access in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

May 13, 2024 10:40 ET (14:40 GMT)