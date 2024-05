KI manipulieren Menschen aus vielen verschiedenen Gründen. Das haben sie aus den Trainingsdaten gelernt, die großen Sprachmodellen zugrunde liegen. Forscher sehen darin ein großes Risiko und schlagen Gegenmaßnahmen vor. Forscher des Massachusetts Institute of Technology (MIT) und des Center for AI Safety in San Francisco haben in einer Studie aufgezeigt, dass künstliche Intelligenzen häufig und auf vielfältige Weise täuschen.AnzeigeAnzeige Die Forscher ...

Den vollständigen Artikel lesen ...