Original-Research: Schweizer Electronic AG - von Montega AG

Einstufung von Montega AG zu Schweizer Electronic AG



Unternehmen: Schweizer Electronic AG

ISIN: DE0005156236



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 13.05.2024

Kursziel: 9,00 EUR

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Miguel Lago Mascato



Dynamischer Jahresstart - EBITDA-Guidance ambitioniert

Schweizer Electronic hat letzten Mittwoch Q1-Zahlen vorgelegt, die ergebnisseitig wie von uns erwartet einen Margenrückgang aufweisen. Umsatzseitig befindet sich der Konzern hingegen auf einem guten Weg in Richtung Guidance-Erfüllung. Ursächlich hierfür ist ein dynamisch wachsendes Handelsgeschäft, welches aufgrund niedriger Deckungsbeiträge jedoch im Hinblick auf die EBITDA-Prognose des Vorstands nachteilig ist und ein Erreichen der Guidance u.E. herausfordernd macht.



Eigenproduktion und Handelsgeschäft mit Wachstum: Zum Jahresauftakt verzeichnete Schweizer Konzernerlöse von 39,2 Mio. EUR (bereinigt: +11,0% yoy; Entkonsolidierung SEC ab April 2023). Dabei konnte das Drittgeschäft mit Handelspartnern seine Umsatzbasis deutlich ausweiten (+14,8% yoy) und repräsentiert mittlerweile 37,8% der Konzernerlöse (Vj: 36,6%). Vor allem die Produkte aus dem Bereich Chip-Embedding, die für den asiatischen Markt über diesen Vertriebskanal vertrieben werden, erfreuen sich großer Nachfrage und dürften auch in den nächsten Quartalen Wachstumsdynamik bringen. Insbesondere der spürbare Anstieg hier ist maßgeblich dafür, dass unsere Erwartung (36,0 Mio. EUR) und die interne Managementplanung deutlich übertroffen wurden. Auch das Eigengeschäft, das nach Entkonsolidierung einzig die Aktivitäten am Standort Schramberg beinhaltet, konnte mit 8,4% yoy auf 24,3 Mio. EUR spürbar zulegen. Der Auftragsbestand lag zum Ende des Quartals bei 224,9 Mio. EUR (31.12.2023: 251,3 Mio. EUR), von denen 103,8 Mio. EUR für die nächsten drei Quartale zur Auslieferung anstehen. Rund ein Drittel der Aufträge entfällt auf die Chip-Embedding-Technologie und untermauert das hohe Kundeninteresse an diesem Produkt.

EBITDA von Kostensteigerungen dominiert: Die Verschiebungen im Umsatzmix wirkten sich trotz Top Line-Ausweitung nicht positiv auf die Rohmarge aus. Allgemeine Kostensteigerungen führten vielmehr zu einem um 1,4 Mio. EUR reduzierten EBITDA (2,1 Mio. EUR; Marge: 5,2%; ber.: -4,8 PP yoy). Hiermit lag das Q1-EBITDA im Rahmen unserer Erwartung (2,2 Mio. EUR). Der operative Cashflow fiel aufgrund von dynamisch gestiegener Forderungen aus LuL im Zusammenhang mit dem positiven Verlauf des Handelgeschäfts (-0,2 Mio. EUR; Vj.: 2,7 Mio. EUR). Dies wirkte sich trotz CAPEX auf nachhaltig niedrigem Niveau auch auf den FCF aus (-0,8 Mio. EUR).



Guidance-Korrektur im Jahresverlauf u.E. nicht auszuschließen: Mit der Vorlage des Q1-Resultats bestätigte das Management die bekannte Guidance. Auf Top Line-Ebene wirkt dies angesichts des deutlichen Umsatzanstiegs zum Jahresauftakt auf dem ersten Blick zu konservativ, die Summe von Q1-Umsatz und den geplanten Auslieferungen für 2024 (Summe: 143,0 Mio. EUR) entspricht jedoch nahezu unserer FY-Erwartung. Somit dürften die Folgequartale umsatzseitig niedriger, im Korridor zwischen 33 und 37 Mio. EUR, ausfallen und damit ein vergleichbares Niveau zu den jeweiligen Vorjahresquartalen aufweisen. Derweil dürfte die Erfüllung der EBITDA-Guidance mit deutlicheren Kostensenkungen oder Effizienzsteigerungen zusammenhängen, sodass wir unverändert unterhalb der EBITDA-Zielsetzung des Vorstands positioniert bleiben (8,9 Mio. EUR). Unsere Prognose unterstellt bereits eine deutliche Verbesserung der Bruttomarge in den Folgequartalen und damit einhergehend einen EBITDA-Margenanstieg auf bis zu 9,0% (Q4).

Fazit: Schweizer Electronic startet erfolgreich ins Jahr 2024. Bezüglich notwendiger Kosteneinsparungen zur Guidance-Realisierung bleiben wir abwartend positioniert. Wir bestätigen in Anbetracht der mittelfristigen Wachstumsperspektiven des Handelsgeschäftes unsere Kaufempfehlung und das Kursziel von 9,00 EUR.







+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++



Über Montega:



Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/29723.pdf



Kontakt für Rückfragen

Montega AG - Equity Research

Tel.: +49 (0)40 41111 37-80

Web: www.montega.de

E-Mail: research@montega.de

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag



übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°