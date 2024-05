FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat United Internet auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 31 Euro belassen. Der Internetkonzern habe im ersten Quartal seine Erwartungen in etwa erfüllt und den Ausblick bestätigt, schrieb Analyst Karsten Oblinger in einer am Montag vorliegenden Studie. Dazu gebe es gute Nachrichten von der Bundesnetzagentur. Mit der Verlängerung bestehender Frequenznutzungsrechte für Deutsche Telekom, Vodafone und Telefonica sei unter anderem eine Verpflichtung von Telefonica verbunden, die Überlassung von Frequenzen an die United-Telekomtochter 1&1 fortzusetzen. Damit werde das Worst-Case-Szenario nicht eintreten, dass United kein Low-Band-Spektrum erhalte./gl/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2024 / 16:33 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2024 / 16:43 / MESZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005089031

Lithium vs. Palladium - Ist das die Chance des Jahrzehnts? Sichern Sie sich den kostenlosen PDF-Report! So können Sie vom Boom der Rohstoffe profitieren. Hier klicken