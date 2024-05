wO Börsenlounge: Softbank | Zeekr | K+S - macht Apple Meta und Snap das Leben wieder schwerer?

Apple holt sehr schnell beim Thema KI auf. So schnell, dass der Technologieriese aus Cupertino der Konkurrenz auf die Füße tritt. Alphabet, Meta und auch Snap dürften nicht erfreut sein, von Apples neuen KI-Plänen!Als Apple vor gut zwei Jahren das Werbetracking über sein Betriebssystem einschränkte und in die Hände der USer übergab, war Meta Chef Mark Zuckerberg alles andere als begeistert. Zuletzt revanchierte er sich, indem er kein gutes Haar an der VR-Brille von Apple ließ. Jetzt scheint wieder der Techriese aus Cupertino an der Reihe zu sein. Erneut geht es um die Werbung auf den Geräten von Apple. mit dem kommenden Betriebssystem soll der Umgang mit der Werbung durch KI gesteuert …

