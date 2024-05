DJ PTA-Adhoc: MVV Energie AG: Vorstandsvorsitzender Dr. Georg Müller scheidet Ende 2024 aus

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Mannheim (pta/13.05.2024/17:30) - Der Vorstandsvorsitzende der MVV Energie AG, Herr Dr. Georg Müller, hat den Aufsichtsrat des Unternehmens heute darüber unterrichtet, dass er sein Mandat im Vorstand der MVV Energie AG mit Wirkung zum Jahresende 2024 beenden möchte. Er macht damit von einer Möglichkeit Gebrauch, die ihm im Rahmen der letzten Bestellung Anfang 2023 durch den Aufsichtsrat eingeräumt worden war. Der Aufsichtsrat bedauert diese Entscheidung; er hat die notwendigen Schritte für ein geordnetes Nachfolgeverfahren bereits eingeleitet.

Kontakt:

Marc Speicher

Kommissarischer Bereichsleiter

Finanzen und Investor Relations

T +49 621 290 31 88

m.speicher@mvv.de

Aussender: MVV Energie AG Adresse: Luisenring 49, 68159 Mannheim Land: Deutschland Ansprechpartner: Marc Speicher Tel.: +49 621 290 2018 E-Mail: m.speicher@mvv.de

