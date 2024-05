Die Maklergruppe MRH Trowe übernimmt den Spezialmakler VIA Delcredere, um das Geschäftsfeld "Finance" strategisch auszubauen. Der Fokus liegt auf Liquiditätsschutz durch Kredit- und Kautionsversicherung sowie Factoring und Leasing. Gleichzeitig bedeutet dies die Ausweitung der räumlichen Präsenz in NRW. Nur etwa zwei Wochen nach der Übernahme der Hansekontor Maklergesellschaft gibt MRH Trowe den nächsten Zukauf bekannt. Mit der VIA Delcredere GmbH verstärkt die Maklergruppe nicht nur ihre Expertise ...

Den vollständigen Artikel lesen ...