Beyond Meat Aktie: Enttäuschende Zahlen. Hype vorbei oder Chance auf Turnaround?

Beyond Meat ist ein führendes Unternehmen in der pflanzlichen Fleischersatz-Industrie, das sich der Entwicklung innovativer Produkte verschrieben hat, die den Geschmack und die Textur von Fleisch nachahmen, aber aus pflanzlichen Zutaten hergestellt sind. Gegründet im Jahr 2009 von Ethan Brown, hat Beyond Meat eine Revolution in der Lebensmittelbranche ausgelöst, indem es Verbrauchern eine nachhaltigere und ethischere Alternative zu traditionellem Fleisch bietet. In diese Idee gaben viele Risikokapitalgeber Geld, so auch Bill Gates, wie wir recherchierten.

Das Hauptprodukt von Beyond Meat sind die Beyond Burger, die aus pflanzlichen Proteinen wie Erbsenprotein und Rote-Beete-Saft für die Fleischfarbe hergestellt werden. Diese Burger haben nicht nur einen beeindruckend ähnlichen Geschmack und Textur wie traditionelle Burger aus Rindfleisch, sondern sind auch frei von GMOs, Soja und Gluten. Durch ihre breite Verfügbarkeit in Supermärkten und Restaurants haben Beyond Meat-Produkte einen enormen Einfluss auf den Markt für pflanzliche Lebensmittel. Es folgten weitere Produkte, wie Huhnersatz, pflanzliches Hack oder auch diverse Hot-Dog-Variationen.

Doch der "Hype" scheint vorbei, das zeigt zumindest der Verlauf der Aktienentwicklung an. Brachten die jüngsten Quartalszahlen und der Plan von Mc Donalds, eine Tokio Hotel Edition zu starten, neuen Schwung?

