EQS-News: HomeToGo SE / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

HomeToGo berichtet starke Q1/24-Ergebnisse: Wachstum der IFRS-Umsatzerlöse um >60% ggü. Vj. und voll auf Kurs, die Ziele für 2024 zu erreichen. Neue B2C und B2B Segmentberichterstattung eingeführt



13.05.2024 / 19:16 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





HomeToGo berichtet starke Q1/24-Ergebnisse: Wachstum der IFRS-Umsatzerlöse um >60% ggü. dem Vorjahreszeitraum und voll auf Kurs, die Ziele für 2024 zu erreichen. Neue B2C und B2B Segmentberichterstattung eingeführt Luxemburg, 14. Mai 2024 - HomeToGo SE (Frankfurter Wertpapierbörse: HTG), der SaaS-enabled Marktplatz mit der weltweit größten Auswahl an Ferienhäusern und -wohnungen, hat heute ihre Finanzergebnisse für das erste Quartal 2024 veröffentlicht. Finanz-Highlights Die Buchungserlöse erreichten mit €83,4 Mio. (27,7% ggü. dem Vorjahreszeitraum und 214% ggü. Q1/19) einen neuen Rekordwert, der in erster Linie auf das Buchungsgeschäft (Onsite) zurückzuführen ist (39,3% ggü. dem Vorjahreszeitraum), sowie auf eine Onsite-Take-Rate in Rekordhöhe von 12,8% (+1,7%-Pkt. ggü. dem Vorjahreszeitraum). Der Auftragsbestand der Buchungserlöse [1] am Ende des ersten Quartals wuchs um 10,3% ggü. dem Vorjahreszeitraum auf einen neuen Rekordwert von €76,6 Mio.

erreichten mit €83,4 Mio. (27,7% ggü. dem Vorjahreszeitraum und 214% ggü. Q1/19) einen neuen Rekordwert, der in erster Linie auf das Buchungsgeschäft (Onsite) zurückzuführen ist (39,3% ggü. dem Vorjahreszeitraum), sowie auf eine Onsite-Take-Rate in Rekordhöhe von 12,8% (+1,7%-Pkt. ggü. dem Vorjahreszeitraum). Der am Ende des ersten Quartals wuchs um 10,3% ggü. dem Vorjahreszeitraum auf einen neuen Rekordwert von €76,6 Mio. Die IFRS-Umsa tzerlöse erreichten mit €36,4 Mio. ein Rekordhoch für ein erstes Quartal (66,4% ggü. dem Vorjahreszeitraum und 201% ggü. Q1/19), angetrieben von beiden Segmenten - dem HomeToGo B2C-Marktplatz und dem HomeToGo_PRO B2B-Geschäft. Das starke Wachstum in Q1/24 ist zum Teil auf die erstmalige Konsolidierung von HomeToGo's jüngsten Akquisitionen aus Januar 2024 sowie auf die frühen Osterferien zurückzuführen. Das Marktplatz-Segment, die B2C-Plattform mit der weltweit größten Auswahl an Ferienhäusern- und wohnungen, verzeichnete ein starkes Wachstum der IFRS-Umsatzerlöse um 83,7% ggü. dem Vorjahreszeitraum, was auf das herausragende Wachstum des Buchungsgeschäfts (Onsite) zurückzuführen ist, dessen IFRS-Umsatzerlöse sich ggü. dem Vorjahreszeitraum mehr als verdreifacht haben. Die Umsatzerlöse aus dem Werbegeschäft trugen mit einem deutlichen Anstieg der IFRS-Umsatzerlöse von 27,6% ggü. dem Vorjahreszeitraum bei. Das HomeToGo_PRO-Segment , das B2B-Software- und Servicelösungen für den gesamten Reisemarkt mit besonderem Fokus auf SaaS-Lösungen für Anbieter von Ferienhäusern umfasst, erzielte IFRS-Umsatzerlöse von €11,6 Mio. (35,3% ggü. dem Vorjahreszeitraum) und macht nun 32% der Gruppen-IFRS-Umsatzerlöse in Q1/24 aus.

erreichten mit €36,4 Mio. ein Rekordhoch für ein erstes Quartal (66,4% ggü. dem Vorjahreszeitraum und 201% ggü. Q1/19), angetrieben von beiden Segmenten - dem HomeToGo B2C-Marktplatz und dem HomeToGo_PRO B2B-Geschäft. Das starke Wachstum in Q1/24 ist zum Teil auf die erstmalige Konsolidierung von HomeToGo's jüngsten Akquisitionen aus Januar 2024 sowie auf die frühen Osterferien zurückzuführen. Das bereinigte EBITDA belief sich in Q1/24 auf -€21,2 Mio. (eine Verbesserung von €3,6 Mio. bzw. 15% ggü. dem Vorjahreszeitraum). Dies entspricht einer bereinigten EBITDA-Marge von -58,3% und steht damit im Einklang mit der zugrundeliegenden Saisonalität des Geschäfts. Die bereinigte EBITDA-Marge verbesserte sich deutlich um +55,1%-Pkt. ggü. dem Vorjahreszeitraum, was maßgeblich auf eine wesentlich höhere Marketingeffizienz zurückzuführen ist.

belief sich in Q1/24 auf -€21,2 Mio. (eine Verbesserung von €3,6 Mio. bzw. 15% ggü. dem Vorjahreszeitraum). Dies entspricht einer bereinigten EBITDA-Marge von -58,3% und steht damit im Einklang mit der zugrundeliegenden Saisonalität des Geschäfts. Die bereinigte EBITDA-Marge verbesserte sich deutlich um +55,1%-Pkt. ggü. dem Vorjahreszeitraum, was maßgeblich auf eine wesentlich höhere Marketingeffizienz zurückzuführen ist. Komfortable Liquiditätsposition von €90,6 Mio. unter Berücksichtigung der erfolgreich abgeschlossenen Mehrheitsbeteiligungen in Q1/24 und den hohen saisonalen Marketinginvestitionen zum Aufbau des Auftragsbestands an Buchungserlösen in Rekordhöhe.

von €90,6 Mio. unter Berücksichtigung der erfolgreich abgeschlossenen Mehrheitsbeteiligungen in Q1/24 und den hohen saisonalen Marketinginvestitionen zum Aufbau des Auftragsbestands an Buchungserlösen in Rekordhöhe. Free Cash Flow [2] von -€22,4 Mio. (-11,3% ggü. dem Vorjahreszeitraum) entspricht den Erwartungen aufgrund von höheren Investitionen, Umsatzsteuerzahlungen sowie einem höheren Working Capital-Bedarf. Bestätigung der Prognose für das Geschäftsjahr 2024 Auf Grundlage des starken ersten Quartals 2024 bestätigt das Unternehmen seine Prognose für das Geschäftsjahr 2024, wonach die Buchungserlöse auf mehr als €250 Mio. (>30% ggü. dem Vorjahreszeitraum), die IFRS-Umsatzerlöse auf mehr als €220 Mio. (>35% ggü. dem Vorjahreszeitraum) und das bereinigte EBITDA auf mehr als €10 Mio. im Geschäftsjahr 2024 (>400% ggü. dem Vorjahreszeitraum) ansteigen sollen. Dr. Patrick Andrae, Mitgründer & CEO von HomeToGo: "Das erste Quartal 2024 markiert die Einführung der neuen Segmentierung bei der Berichterstattung von HomeToGo, um dem Kapitalmarkt eine verbesserte Transparenz über unsere Geschäftsaktivitäten und finanziellen Entwicklungen zu bieten. Zum Ende des ersten Quartals sind unsere Ergebnisse im Einklang mit unserem ambitionierten Wachstumspfad - gestützt durch das robuste Wachstum, das unser B2C-Marktplatz und HomeToGo_PRO zu Jahresbeginn verzeichnet haben. Wir sind voll auf Kurs, unsere Finanzziele für 2024 zu erreichen und konzentrieren uns weiterhin darauf, HomeToGo's Wachstum bei verbesserter Profitabilität zu beschleunigen." Q1/24 Rückblick Im ersten Quartal 2024 erzielte HomeToGo starke Ergebnisse bei den Buchungserlösen und erreichte mit €83,4 Mio. einen neuen Quartalsrekord (ein Anstieg von 27,7% ggü. €65,3 Mio. in Q1/23 und 214% ggü. €26,6 Mio. in Q1/19). Der Haupttreiber war das neu geschaffene Marktplatz-Segment, dessen Buchungsgeschäft (Onsite) ggü. dem Vorjahreszeitraum um 39,3% bei den Buchungserlösen und sogar um 53,0% bei der Anzahl der Buchungen wuchs. Die positive Entwicklung wurde neben dem starken organischen Wachstum auch durch die erstmalige Konsolidierung der Mehrheitsübernahme des kombinierten Geschäfts für Kurzreisen von Kurz mal Weg und Kurzurlaub Anfang 2024 getragen. Der Fokus der Akquisitionen auf Kurzreisen resultierte in einem höheren Geschäftsvolumen mit einer kürzeren Aufenthaltsdauer im DACH-Markt. Ein weiterer wesentlicher Treiber für das Umsatzwachstum ist das deutliche Wachstum der Onsite-Take-Rate des Buchungsgeschäfts (Onsite) als Teil des Marktplatz-Segments auf 12,8% (+1,7%-Pkt. ggü. dem Vorjahreszeitraum). Der Auftragsbestand der Buchungserlöse erreichte mit €76,6 Mio. ein neues Allzeithoch (ein Anstieg von 10,3% ggü. €69,5 Mio. zum Ende des ersten Quartals 2023). Die mit Bestandskunden erwirtschafteten Buchungserlöse sind in Q1/24 ggü. dem Vorjahreszeitraum um 31% gestiegen und haben sich in den letzten fünf Jahren mehr als verzehnfacht. Die IFRS-Umsatzerlöse von HomeToGo stiegen im ersten Quartal des Jahres substantiell um 66,4% auf €36,4 Mio. (ggü. €21,9 Mio. in Q1/23 und €12,1 Mio. in Q1/19). Das Marktplatz-Segment trug besonders stark zum Wachstum der IFRS-Umsatzerlöse von 83,7% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum bei. Die Umsatzentwicklung ist sowohl auf ein solides organisches Wachstum aufgrund der frühen Osterferien als auch auf die erstmalige Konsolidierung der jüngsten Akquisitionen zurückzuführen, die im Januar 2024 abgeschlossen wurden. Im Marktplatz-Segment verzeichnete besonders das Buchungsgeschäft (Onsite) in Q1/24 ein außerordentliches Wachstum, bei dem sich die IFRS-Umsatzerlöse von €3,7 Mio. auf €12,5 Mio. im Vergleich zum Vorjahreszeitraum mehr als verdreifachten (241,2% ggü dem Vorjahreszeitraum). Das Werbegeschäft - bestehend aus dem früheren CPA-Offsite- und CPC-Geschäft - steigerte seine IFRS-Umsatzerlöse um 27,6% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum und profitierte dabei von der anhaltenden Stärke und den Konditionen mit Partnern des nordamerikanischen Marktes. HomeToGo_PRO verzeichnete weiterhin eine robuste Wachstumsdynamik und steigerte seine IFRS-Umsatzerlöse auf €11,6 Mio. (35,3% ggü. dem Vorjahreszeitraum), was nun 32% der gesamten IFRS-Umsatzerlöse der Gruppe entspricht. Sowohl das Subscriptions- als auch das volumenbasierte Geschäft trugen zu diesem Ergebnis mit starken Wachstumsraten von 24,1% bzw. 47,9% ggü. dem Vorjahreszeitraum bei. Die zugrundeliegende Profitabilität von HomeToGo verbesserte sich mit einem bereinigten EBITDA von -€21,2 Mio. in Q1/24 (eine Verbesserung von €3,6 Mio. bzw. 15% ggü. dem Vorjahreszeitraum) und spiegelt damit die typische Saisonalität des Geschäfts von HomeToGo wider. Dies entspricht einer bereinigten EBITDA-Marge von -58,3%, was eine erhebliche Verbesserung von +55,1%-Pkt. im Jahresvergleich (ggü. -€24,8 Mio. in Q1/23) darstellt. Zurückzuführen ist dies vor allem auf eine deutlich höhere Marketingeffizienz mit einer signifikanten Verbesserung der Marketing- und Vertriebskostenquote [3] von +40,9%-Pkt. ggü. dem Vorjahreszeitraum (114,0% ggü. 154,9% in Q1/23) sowie auf eine insgesamt starke Kostendisziplin. Auf Segmentebene verbesserte sich das bereinigte EBITDA des Marktplatz-Segments um 5,0% auf -€22,5 Mio. ggü. dem Vorjahreszeitraum, während HomeToGo_PRO im Jahresvergleich den Sprung in die Gewinnzone schaffte und €1,1 Mio. in Q1/24 erwirtschaftete. Während der Marktplatz stark von einem saisonalen Muster geprägt ist, bei dem die IFRS-Umsatzerlöse in den Sommermonaten und die Marketingausgaben in den Winter- bzw. Frühjahrsmonaten ihren Höhepunkt erreichen, bleibt das bereinigte EBITDA des HomeToGo_PRO-Segments auf Jahressicht weitgehend konstant. Q1 2024 Ergebnisse: Q1-Quartalsbericht, Pressekonferenz und Präsentation

Dr. Patrick Andrae, Mitgründer und CEO, und Steffen Schneider, CFO, werden die Q1/24 Ergebnisse in einer Telefonkonferenz um 10:00 Uhr MEZ präsentieren, gefolgt von einer Q&A-Runde für Analyst*innen und Investor*innen. Die Präsentation wird als Live-Audio-Webcast in englischer Sprache unter folgendem Link zur Verfügung stehen: https://www.webcast-eqs.com/login/hometogo-2024-q1 Interessierte Teilnehmer können sich vorab für die Telefonkonferenz - einschließlich der Teilnahme an der Q&A-Runde - unter folgendem Link anmelden: https://services.choruscall.it/DiamondPassRegistration/register?confirmationNumber=7413692&linkSecurityString=10036affcc Der Q1-Quartalsbericht von HomeToGo ist auf der HomeToGo Investoren-Website unter ir.hometogo.de verfügbar. Die Präsentation für Analyst*innen und Investor*innen wird kurz vor Beginn der Telefonkonferenz um 10:00 Uhr MEZ zur Verfügung gestellt und ist ebenfalls unter ir.hometogo.de abrufbar. HomeToGo Q1/24 Ergebnisse Segment HomeToGo Marktplatz Q1/24 vs. Q1/23

relativ / absolut Buchungserlöse €64,2 Mio. 26,0% / +€13,2 Mio. Buchungen (Onsite) €38,9 Mio. 39,3% / +€11,0 Mio. Werbegeschäft €25,3 Mio. 9,9% / +€2,3 Mio. IFRS-Umsatzerlöse €25,6 Mio. 83,7% / +€11,7 Mio. Buchungen (Onsite) €12,5 Mio. >100% / +€8,9 Mio. Werbegeschäft €13,1 Mio. 27,6% / +€2,8 Mio. Bereinigtes EBITDA -€22,5 Mio. 5,0% / +€1,2 Mio. Bereinigte EBITDA-Marge -87,7% +82,0pp Onsite-Take-Rate 12,8% +1,7pp Segment HomeToGo_PRO Q1/24 vs. Q1/23

relativ / absolut Buchungserlöse €22,8 Mio. 29,5% / +€5,2 Mio. Subscription-Geschäft €5,7 Mio. 24,7% / +€1,1 Mio. Volumenbasiertes Geschäft €17,1 Mio. 31,2% / +€4,1 Mio. IFRS-Umsatzerlöse €11,6 Mio. 35.3% / +€3,0 Mio. Subscription-Geschäft €5,6 Mio. 24,1% / +€1,1 Mio. Volumenbasiertes Geschäftt €6,0 Mio. 47,9% / +€1,9 Mio. Bereinigtes EBITDA €1,1 Mio. n.m / +2,3 Mio. Bereinigte EBITDA-Marge 9,8% +23,0pp HomeToGo-Gruppe Q1/24 vs. Q1/23

relativ / absolut Buchungserlöse €83,4 Mio. 27,7% / +€18,1 Mio. Konsolidierung -€3,6 Mio. -11,2% / -€0,4 Mio. IFRS-Buchungserlöse €36,4 Mio. 66,4% / +€14,5 Mio. Konsolidierung -€0,8 Mio. -29,6% / -€0,2 Mio. Bereinigtes EBITDA -€21,2 Mio. 14,5% / +€3,6 Mio. Bereinigte EBITDA-Marge -58,3% +55,1pp Free Cash Flow -€22,4 Mio. -11,3% / -€2,3 Mio. Auftragsbestand der Buchungserlöse €76,6 Mio. 10,3% / +€7,1 Mio.

Über HomeToGo HomeToGo wurde 2014 mit der Idee gegründet, einzigartige Ferienunterkünfte für alle leicht zugänglich zu machen. Seitdem ist HomeToGo zum weltweit größten SaaS-enabled Marktplatz für Ferienhäuser und -wohnungen gewachsen. Mit mehr als 15 Millionen Angeboten von tausenden von globalen Partnern bringt der AI-gestützte B2C-Marktplatz von HomeToGo Angebote und Nachfrage gezielt zusammen, um Reisende für jede Art des Urlaubs auf der ganzen Welt mit der perfekten Ferienunterkunft zu verbinden. Als Go_To-Plattform für Ferienhäuser und -wohnungen bietet der HomeToGo Marktplatz die weltweit größte Auswahl an Ferienunterkünften, gepaart mit einem einfachen, zuverlässigen und intuitiven Produkterlebnis. HomeToGo_PRO, der B2B-Geschäftsbereich von HomeToGo, bietet eine Vielzahl an innovativen Software- und Servicelösungen, einschließlich Subscriptions für den gesamten Reisemarkt und umfasst einen speziellen Fokus auf SaaS-Lösungen, für Anbieter von Ferienhäusern. Während sich der eingetragene Sitz der HomeToGo SE in Luxemburg befindet, liegt der Hauptsitz der HomeToGo GmbH in Berlin, Deutschland. HomeToGo betreibt lokalisierte Webseiten und Apps in 25 Ländern. Die HomeToGo SE notiert an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Ticker-Symbol "HTG". Weitere Informationen finden Sie unter https://www.hometogo.de/ueber-uns/ Ansprechpartnerin für Medien

Caroline Burns

press@hometogo.com Ansprechpartner für Investoren

Sebastian Grabert

+49 157 501 63731

IR@hometogo.com Forward-Looking Statements Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung können "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen, die mit einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten verbunden sind. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung der Wörter "können", "werden", "sollten", "planen", "erwarten", "antizipieren", "schätzen", "glauben", "beabsichtigen", "projizieren", "Ziel" oder "anvisieren" oder der Verneinung dieser Wörter oder anderer Variationen dieser Wörter oder vergleichbarer Terminologie erkennbar. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Annahmen, Prognosen, Schätzungen, Projektionen, Meinungen oder Plänen, die von Natur aus mit erheblichen Risiken sowie Ungewissheiten und Eventualitäten behaftet sind, die sich ändern können. HomeToGo SE übernimmt weder jetzt noch zukünftig Gewähr dafür, dass zukunftsgerichtete Aussagen tatsächlich eintreten oder sich als richtig erweisen werden. Die tatsächliche künftige Geschäfts-, Finanz- und Ertragslage sowie die Aussichten können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten oder vorausgesagten Ergebnissen abweichen. Weder HomeToGo SE noch die mit ihr verbundenen Unternehmen übernehmen eine Verpflichtung zur Aktualisierung der in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder anderen Informationen, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, und erwarten auch nicht, diese öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verwendung von Nicht-IFRS-Leistungskennzahlen: Diese Mitteilung enthält bestimmte Finanzkennzahlen, die nicht in Übereinstimmung mit IFRS erstellt worden sind und möglicherweise Posten ausschließen, die für das Verständnis und die Bewertung der Ertragslage des Unternehmens von Bedeutung sind. Diese Kennzahlen sollten nicht isoliert oder als Alternative zu Profitabilitäts-, Liquiditäts- oder Leistungskennzahlen nach IFRS betrachtet werden. Bezüglich der alternativen Leistungskennzahlen bereinigtes EBITDA, Buchungserlöse, Free Cash Flow und Onsite-Take-Rate verweist das Unternehmen auf die entsprechenden Definitionen, die auf der IR-Website unter IR Resources veröffentlicht sind ( http://ir.hometogo.de/ ). [1] Buchungserlöse vor Stornierung, die bis 31. März 2024 generiert wurden, mit IFRS-Umsatzerfassung basierend auf dem Check-in-Datum im Jahr 2024. [2] Free Cash Flow ist definiert als Nettomittelabfluss aus operativer Tätigkeit zuzüglich Nettozinsergebnis and abzüglich Investitionsausgaben, die als Nettoinvestitionen in Sachanlagen, immaterielle und selbst erstellte immaterielle Vermögenswerte definiert sind. [3] Marketing- und Vertriebskosten bereinigt um anteilsbasierte Vergütung, Abschreibungen sowie nicht-operative Einmaleffekte im Verhältnis zu den IFRS-Umsatzerlösen.



13.05.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com