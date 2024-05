The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 13.05.2024

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 13.05.2024



ISIN Name

DE0006046113 BIOFRONTERA AG NA O.N.

GB00B0CGR828 SHANTA GOLD LTD LS-,0001

