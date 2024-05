Hamburg, Deutschland (ots/PRNewswire) -Die Tochtergesellschaft der MiTAC Holdings Corp. (TSE:3706), MiTAC Computing Technology und ihre Servermarke TYAN®, der weltweit führende Hersteller von Serverplattformen, stellen heute ihre neuen Serverplattformen auf der ISC 2024 an Stand Nr. B01 in Hamburg, Deutschland, vor. Diese Lösungen nutzen die Leistung der neuesten AMD EPYC 9004 Serie (https://www.tyan.com/EN/campaign/amd/amd_epyc_9004/)und AMD Ryzen 7000 Serie (https://www.tyan.com/EN/campaign/amd/AMD_Ryzen/), zusammen mit den skalierbaren Intel Xeon-Prozessoren der 5. Generation, (https://www.tyan.com/EN/campaign/intel/5th-Gen-Intel-Xeon-Scalable-Processors/) und bieten optimierte Leistung für HPC-Anforderungen.MiTAC stellt seine revolutionäre Reihe von DSG-Produkten vorMiTAC und Intel verbindet seit Jahren eine starke Partnerschaft, die auf gemeinsamen Werten beruht. Im vergangenen Jahr hat MiTAC die Herstellung und den Vertrieb der von Intel Datacenter Solution Group (DSG) (https://datacentersolutions.mitacmct.com/) entwickelten Produkte übernommen. Heute präsentiert MiTAC auf der ISC 2024 zwei Modelle aus seinen DSG-Produktlinien, die aus der Intel Server M50FCP Familie (https://datacentersolutions.mitacmct.com/Intel-Server-M50FCP-Family~Landing) und der Intel Server D50DNP Familie (https://datacentersolutions.mitacmct.com/Intel-Server-D50DNP-Family~Landing) stammen.MiTAC zeigt zunächst das luftgekühlte 1HE-Rechenmodul mit halber Breite mit EVAC Kühlkörper Intel Server System D50DNP1MHEVAC (https://datacentersolutions.mitacmct.com/Intel_Server_System_D50DNP_D50DNP1MHEVAC), einen Multi-Node-Server aus der Intel Server D50DNP Familie (Denali Pass) (https://datacentersolutions.mitacmct.com/Intel-Server-D50DNP-Family~Landing). Die Intel® Server D50DNP-Familie ist der Server mit der höchsten Leistungsdichte, der mit skalierbaren Intel® Xeon®-Prozessoren der 5. und 4. Generation oder der Intel® Xeon®-CPU der Max-Serie und speziell entwickelten Modulen ausgestattet ist und solide Leistung, Effizienz und Skalierbarkeit bietet, die auf die speziellen Anforderungen des AI-Computings zugeschnitten sind.Weiterhin gibt es das 1HE Intel Server System M50FCP1UR204 (https://datacentersolutions.mitacmct.com/Intel_Server_System_M50FCP_M50FCP1UR204) aus der Intel Server M50FCP Familie (Fox Creek Pass) (https://datacentersolutions.mitacmct.com/Intel-Server-M50FCP-Family~Landing). Die Intel®-Server M50FCP Familie unterstützt Intel® Xeon® Scalable Prozessoren der 5. und 4. Generation und bietet solide Rechenfunktionen, integrierte Beschleuniger und eine außergewöhnliche E/A- und Speicherbandbreite, was sie zur perfekten Lösung für datenintensive Mainstream-Aufgaben macht.TYAN präsentiert HPC-optimierte Server auf der ISC 2024Der Transport CX TD76-B8058 (https://www.tyan.com/Barebones_TD76B8058_B8058T76X4-270TE4HR) ist ein 2HE 4-Node Single-Socket HCI Server, der von AMD EPYC 9004 Prozessoren angetrieben wird. Jeder Knoten umfasst 16 DDR5-4800 DIMM-Steckplätze, 4 Hot-Swap-fähige E1.s-Laufwerkseinschübe, 2 NVMe M.2-Steckplätze, 1 OCP v3.0 LAN Mezzanine-Steckplatz und 1 Standard PCIe 5.0 x16-Steckplatz. Die frontseitigen E/A erleichtern die effiziente Verlegung von Netzwerkkabeln, während von der Rückseite zugängliche, im laufenden Betrieb austauschbare Kühllüfter und redundante 80+ Titanium-Netzteile eine optimale Wartungsfähigkeit des Systems gewährleisten. TYAN Thunder CX TD76-B5658 (https://www.tyan.com/CN_Barebones_TD76B5658_B5658T76X4-270TE4HR) ist ein 2HE 4-Node-Single-Socket-Server, ausgestattet mit skalierbaren Intel Xeon-Prozessoren der 5./4. Generation (https://www.tyan.com/EN/campaign/intel/5th-Gen-Intel-Xeon-Scalable-Processors/), der für High-Density-Cloud-Server-Bereitstellung konzipiert ist. Er ist mit gemeinsamen Systemlüftern, redundanten 80+ Titanium-Netzteilen und im laufenden Betrieb austauschbaren Modulen für eine einfache Wartung ausgestattet. Darüber hinaus bietet er Front-I/O für müheloses Netzwerkkabelmanagement, und jeder Knoten unterstützt PCIe 5.0 x16, OCP v3.0 LAN Mezzanine und NVMe E1.s SSDs.Darüber hinaus bietet TYAN den Transport CX GX40-B8016 (https://www.tyan.com/Barebones_GX40B8016_B8016G40V4) als Einstiegsserver. Dieser kompakte 1HE AMD Ryzen Cloud Server ist perfekt für Front-End-Portal- und Edge-Computing-Aufgaben in Rechenzentren. Er verfügt über 4 DDR5-4800 UDIMM-Steckplätze, unterstützt bis zu 4 SATA-Laufwerke, 2 NVMe M.2-Steckplätze und einen PCIe 5.0 x16-Steckplatz.Informationen zu MiTAC Computing Technology Corp.MiTAC Computing Technology Corp, eine MiTAC Holdings Corp. (TSE:3706), ist auf Cloud- und Edge-Computing-Lösungen spezialisiert und verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Fertigung. Mit einem starken Fokus auf große Rechenzentren bietet das Unternehmen flexible und maßgeschneiderte Versorgungsmodelle für verschiedene Systeme und Anwendungen. Die Produktpalette umfasst TYAN-Server, 5G ORAN-Server, Hochleistungs-KI-Server und Produkte für Rechenzentren. Die Intel Datacenter Solutions Group (DSG) hat ihr Geschäft seit Juli 2023 auf MiTAC übertragen, wodurch MiTAC sein Produktangebot um innovative Lösungen für die Gesamtbetriebskosten für die Rechenzentrumsausrüstung der nächsten Generation erweitern kann.Offizielle Website von MiTAC Computing Technology: www.mitacmct.comWebsite von MiTAC DSG: https://datacentersolutions.mitacmct.com/Informationen zu TYANTYAN ist eine führende Servermarke der MiTAC Computing Technology Corporation unter der MiTAC Holdings Corp. (TSE:3706). Sie entwickelt, fertigt und vermarktet fortschrittliche x86- und x86-64-Server-/Workstation-Board-Technologie, Plattformen und Serverlösungsprodukte. Die Produkte von TYAN werden an OEMs, VARs, Systemintegratoren und Reseller weltweit für eine große Bandbreite von Anwendungen vertrieben. Mit seinen skalierbaren, hochgradig integrierten und zuverlässigen Produkten für eine Vielzahl von Anwendungen wie Server-Appliances, Lösungen für HPC oder Hyperscale-Rechenzentren unterstützt TYAN seine Kunden auf ihrem Weg zur Führung im Bereich Technologie. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von TYAN unter http://www.tyan.com oder auf der Website der MiTAC Computing Technology Corporation unter http://www.mitacmct.comAMD, das AMD Arrow Logo, EPYC, Ryzen und Kombinationen davon sind Marken von Advanced Micro Devices, Inc.Intel, das Intel-Logo, Xeon und deren Kombinationen sind Marken der Intel Corporation.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2408826/2024_ISC_PR.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/moderne-hpc-server-plattformen-von-mitac-und-tyan-im-mittelpunkt-der-isc-high-performance-2024-302142481.htmlPressekontakt:Veronica Wu,veronica.wu@tyan.com.tw; MiTAC Computing Technology Corp. / Server Infrastructure BU,Marketing@mitacmct.comOriginal-Content von: MiTAC Computing Technology Corporation, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100090544/100919348