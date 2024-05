Der Kampf um das Weiße Haus geht langsam aber sicher in die entscheidende Phase. Ob Donald Trump oder Joe Biden die Präsidentschaftswahl im November gewinnt, könnte auch massiven Einfluss auf den Krypto-Markt haben. Denn während Trump sich zuletzt positiv gegenüber Kryptowährungen geäußert hat, will Biden neue Steuern auf den Sektor erlassen.Trump sagte letzten Mittwoch, dass "Krypto die USA aufgrund der Feindseligkeit gegenüber Krypto" verlasse. Er werde diesen Prozess stoppen, versprach er in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...