So manche Prognose an der Börse erweist sich mit der Zeit als krachende Fehleinschätzung. Das liegt auch daran, dass selbst die besten Analysten die Zukunft nicht vorhersagen können und es immer wieder faustdicke Überraschungen zu sehen geben. So manche Unmöglichkeit aus der Vergangenheit ist heute schon Realität geworden.Auf Mallorca etwa wurde am Wochenende ein Verbot für den öffentlichen Alkoholkonsum ausgesprochen. Speziell auf den einschlägigen Partymeilen will die Politik damit für mehr Ruhe und einen gesitteteren Tourismus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...