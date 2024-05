Im Vorfeld der voraussichtlichen Zinswende in Europa, auf welche EZB-Chefin Christine Lagarde die Marktteilnehmer für Juni vorbereitet hat, konnte der DAX zum Ende der vergangenen Woche auf ein neues Allzeithoch klettern. Schließlich gehen die Anleger davon aus, dass es nicht bei einer Zinssenkung bleiben wird. Mit nachgebenden Zinsen gewinnt der Aktienmarkt an Attraktivität. Es verwundert daher nicht, dass die Anleger bereits im Vorfeld der Zinswende in Europa bei den Dividendentiteln zugegriffen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...