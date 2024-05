NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind mit leichten Kursgewinnen in die neue Woche gestartet. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) stieg am Montag zuletzt um 0,11 Prozent auf 108,83 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere fiel im Gegenzug leicht auf 4,48 Prozent.

Der Wochenauftakt fiel ruhig aus. Entscheidende Konjunkturdaten stehen erst im Verlauf der Woche auf dem Programm, mit den Erzeugerpreisen am Dienstag und den Verbraucherpreisen am Mittwoch. Sie sind für den geldpolitischen Kurs der US-Zentralbank von hoher Bedeutung./edh/bgf/he