Intel plant laut einem Zeitungsbericht den Bau einer Fabrik in Irland und hat dafür einen Finanzinvestor an Bord geholt. Ein Investmentvehikel von Apollo Global Management soll mehr als elf Milliarden Dollar bereitstellen, wie das Wall Street Journal am Montag berichtete. Die Intel-Aktie reagiert mit einem Plus von rund drei Prozent.Eine Einigung könnte in den kommenden Wochen erzielt werden. Auch andere Investmentfirmen wie KKR und der Infrastrukturinvestor Stonepeak sollen an der Finanzierung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...