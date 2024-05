Vecima Networks Inc. (TSX: VCM) gab heute die erfolgreiche Kooperation mit Youcast bekannt, um die Leistung seiner MediaScale Open CDN-Technologie für Telekommunikations- und Content-Anbieter in Brasilien verfügbar zu machen.

Mit der kontinuierlich wachsenden Youcast TV-Plattform revolutioniert das Unternehmen die Verbreitung von Inhalten in seiner Region. Zur Umsetzung seiner strategischen Vision suchte Youcast einen Partner, der seine Infrastruktur zur Bereitstellung von Inhalten verbessern und seine Fähigkeiten erweitern würde, um ein vielfältigeres Spektrum von Inhaltsanbietern bedienen zu können.

Vecima erkannte die einzigartige Chance, die Verbreitung von Inhalten in Südamerika maßgeblich zu prägen. Das Unternehmen stellte Youcast seine Lösung MediaScale Open CDN vor und erhielt den Auftrag. MediaScale Open CDN von Vecima ist eine Implementierung der Open Caching-Spezifikationen der Streaming Video Technology Alliance. Open Caching wurde speziell dafür entwickelt, um Content-Anbietern tief im Netz über einen gemeinsamen Satz an Konfigurations-APIs Zugang zur Caching-Infrastruktur eines Dienstanbieters zu verschaffen.

MediaScale Open CDN ermöglicht Dienstanbietern, die Terabytes an Internetdatenverkehr, die heute kostenlos bereitgestellt werden, zu monetarisieren und ihre Netzwerke auf die Petabytes an Inhalten vorzubereiten, die im Zuge des wachsenden Konsums von Videostreaming zu erwarten sind. Die Endkunden erhalten ein verbessertes Videoerlebnis, das nicht durch überlastete Netzwerke beeinträchtigt wird, die zu Abbrüchen und schlechter Videoqualität führen.

Die Zusammenarbeit zwischen Vecima und Youcast ist ein wichtiger Schritt zum Aufbau eines hocheffizienten, kostengünstigen und regional angepassten Content-Distributionsnetzwerks. Mit 80 Präsenzpunkten in Brasilien kann Youcast seine Inhalte ohne Kapazitätssorgen skalieren.

"Unsere Vision passt perfekt zum Anspruch von Vecima, die Verbreitung von Inhalten durch innovative Lösungen voranzutreiben", so Raul Faller, CEO bei Youcast. "Mit Open CDN von Vecima erweitern wir nicht nur die Fähigkeiten von Youcast, sondern führen auch einen transformativen Ansatz für die Bereitstellung von Inhalten in Südamerika ein."

"Im Gegensatz zu herkömmlichen CDN-Modellen, die in vielen Fällen eine separate Infrastruktur erfordern, ermöglicht das MediaScale-Angebot von Vecima den Anbietern, mit der bereits existierenden Infrastruktur zu beginnen", erklärt Kyle Goodwin, Senior Vice President und General Manager, Content Delivery and Storage Business. "Dieser Ansatz senkt die kurzfristigen Implementierungskosten und gewährleistet zugleich eine langfristige Skalierbarkeit und Flexibilität."

Weitere Informationen über die MediaScale-Lösungen von Vecima sind erhältlich unter vecima.com/video-streaming.

Über Youcast

Youcast ist ein führender Systemintegrator mit Spezialisierung auf Videoplattformen, der für die beispiellose Flexibilität seiner vielfältigen Geschäftsmodelle und technischer Lösungen bekannt ist. Neben seiner Expertise in der Integration von Videoplattformen bietet Youcast umfassende Überwachungs- und Sicherheitsdienste, die auf modernsten Cloud-Technologie aufbauen. Mit einem langfristigen Fokus auf Innovation und Zuverlässigkeit befähigt Youcast seine Kunden, das volle Potenzial von Videoinhalten auszuschöpfen und zugleich die höchsten Sicherheits- und Compliance-Standards einzuhalten. Besuchen Sie Youcast.tv.br, um unser umfangreiches Serviceangebot kennen zu lernen und das Potenzial von Video ohne Sicherheitsbedenken zu nutzen.

Über Vecima Networks

Vecima Networks Inc. (TSX: VCM) ist führend bei der globalen Entwicklung hin zu inhaltsreichen Multigigabit-Netzwerken der Zukunft. Unsere talentierten Mitarbeiter liefern zukunftsfähige Software, Dienste und integrierte Plattformen, die Breitband- und Video-Streaming-Netzwerke versorgen, Transporte überwachen und verwalten und Erlebnisse in Privathaushalten, Unternehmen und überall dort, wo Menschen miteinander in Kontakt kommen, transformieren. Wir helfen unseren Kunden, ihre Netzwerke mit cloudbasierten Lösungen weiterzuentwickeln, die ihren Abonnenten bahnbrechende Geschwindigkeit, hervorragende Videoqualität und spannende neue Dienste bieten. In der Konnektivität steckt Macht sie ermöglicht Menschen, Unternehmen und Gemeinschaften, zu wachsen und zu gedeihen. Weitere Informationen finden Sie unter vecima.com.

