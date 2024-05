Zum Beginn der neuen Börsenwoche haben es die Anleger an den US-Aktienmärkten ruhig angehen lassen. Der Dow Jones schloss am Montag mit einem Minus von 0,21 Prozent bei 39.431,51 Punkten. Für den breit gefassten S&P 500 ging es um 0,02 Prozent auf 5.221,42 Punkte abwärts. Dagegen stieg der technologielastige Nasdaq 100 um 0,21 Prozent auf 18.198,61 Zähler.Die neue Börsenwoche steht ganz im Zeichen der US-Erzeugerpreise am Dienstag und der Verbraucherpreise am Mittwoch. Kapitalmarktstratege Jürgen ...

