Berlin, 14. Mai 2024 - Delivery Hero SE ("Delivery Hero" oder die "Gesellschaft", ISIN: DE000A2E4K43, Frankfurter Wertpapierbörse: DHER) hat heute einen Anteilskaufvertrag über den Verkauf des Foodpanda-Geschäfts in Taiwan - durch Verkauf ihrer Tochtergesellschaften DH Stores (Taiwan) Co., Ltd. und Foodpanda Taiwan Co., Ltd. - an Uber Technologies, Inc. geschlossen (die "Transaktion"). Der Kaufpreis für die Transaktion beträgt USD 950 Millionen, frei von Barmitteln und Schulden (cash free/debt free) und vorbehaltlich bestimmter Anpassungen. Der Vollzug der Transaktion wird in H1 2025 angestrebt, vorbehaltlich der Erfüllung üblicher Vollzugsbedingungen und der Erlangung der erforderlichen behördlichen Genehmigungen, einschließlich der kartellrechtlichen Freigabe. Die Parteien haben angemessene Transaktionsbedingungen vereinbart, um eine enge Zusammenarbeit am Vollzug der Transaktion sicherzustellen.

Zusätzlich beschloss der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Barkapitalerhöhung in Höhe von EUR 278 Millionen (entspricht USD 300 Millionen) unter Ausschluss des Bezugsrechts und unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals der Gesellschaft durch Ausgabe von 8.421.818 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien der Gesellschaft (die "Neuen Aktien") zu einem Ausgabepreis von EUR 33,00 je Neuer Aktie (die "Kapitalerhöhung"). Diesbezüglich hat sich SMB Holding Corporation, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Uber Technologies, Inc., zur Zeichnung der Neuen Aktien verpflichtet, die etwa 2,98 % des Grundkapitals der Gesellschaft (nach Durchführung der Kapitalerhöhung) entsprechen. Die Neuen Aktien unterliegen einer Halteverpflichtung (Lock-up) von 45 Tagen, vorbehaltlich marktüblicher Ausnahmen. Die Gesellschaft beabsichtigt, die Nettoerlöse aus der Kapitalerhöhung für den Rückkauf von Wandelanleihen zu verwenden, um ihre Kapitalstruktur zu optimieren. Die Gesellschaft wird in den kommenden Monaten die teilweise Rückzahlungen von Wandelanleihen durch OTC-Geschäfte (over the counter) prüfen. Weitere Ankündigungen zu Maßnahmen zum Management der Kapitalstruktur werden gemäß den gesetzlichen Bestimmungen gemacht.

Das Foodpanda-Geschäft in Taiwan generierte ein GMV von EUR 1,6 Milliarden und erreichte die Gewinnschwelle im Hinblick auf bereinigtes EBITDA (vor der Umlage von Konzernkosten) auf Grundlage der Zahlen für die letzten zwölf Monate (LTM) zum 31. März 2024.(1)

(1) Bezüglich der Definition der alternativen Leistungskennzahlen GMV und bereinigtes EBITDA, sowie damit verbundener Informationen, verweist Delivery Hero auf die entsprechende Definition in seinem Geschäftsbericht 2023 unter dem Kapitel "A. Grundlagen des Konzerns" im zusammengefassten Lagebericht, der auf der Investor-Relations-Website der Gesellschaft veröffentlicht ist.

