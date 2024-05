EQS-News: Delivery Hero SE / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen/Verkauf

Uber erwirbt Delivery Heros foodpanda-Liefergeschäft in Taiwan



14.05.2024 / 05:02 CET/CEST

Uber erwirbt Delivery Heros foodpanda-Liefergeschäft in Taiwan Die Übernahme führt die sich ergänzenden Händler-, Lieferpartner- und Kundenstämme der Unternehmen in einer einzigen App zusammen und schafft so einen erheblichen Mehrwert

Die Transaktion ist eine der größten internationalen Übernahmen in Taiwan und unterstreicht die Attraktivität des Marktes für Unternehmen und Investoren

14. Mai 2024, SAN FRANCISCO und BERLIN - Uber Technologies, Inc. (NYSE: UBER) und Delivery Hero SE (FSE: DHER) haben eine Vereinbarung erzielt, wonach Uber Delivery Heros Liefergeschäft foodpanda in Taiwan für 950 Millionen US-Dollar in bar übernimmt. Die Übernahme von foodpanda Taiwan steht unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen und anderer üblicher Vollzugsbedingungen und wird für H1 des Jahres 2025 angestrebt. Unabhängig davon haben die Unternehmen auch einen Vertrag abgeschlossen, der Uber zum Kauf von neu ausgegebenen Stammaktien von Delivery Hero im Wert von 300 Millionen US-Dollar verpflichtet. Bis zum Closing wird Delivery Hero den Betrieb von foodpanda Taiwan so wie bisher weiterführen und seinen Kunden und Händlern den bestmöglichen Service bieten. In der Zeit nach dem Closing werden die lokalen Kunden, Händler und Lieferpartner von foodpanda zu Uber Eats übergehen. Aufgrund seiner bestehenden Präsenz in Taiwan ist Uber bestens dafür positioniert, auf den signifikanten lokalen Geschäftsaktivitäten aufzubauen, die Delivery Hero und foodpanda in den letzten Jahren etabliert haben und weiter in eine verbesserte Erfahrung für Kunden, Partner und Fahrer zu investieren. Niklas Östberg, CEO und Mitgründer von Delivery Hero, sagte: "Die Stärke unseres taiwanesischen Geschäfts ist ein Beweis für die harte Arbeit vieler Teams in den letzten acht Jahren. Um einen weltweit führenden Service aufzubauen, sind wir zu dem Schluss gekommen, dass wir unsere Ressourcen auf andere Bereiche unseres globalen Footprints konzentrieren müssen, in denen wir unserer Meinung nach den größten Impact für Kunden, Händler und Fahrer haben können. Diese Transaktion eröffnet foodpanda eine aufregende Perspektive in Taiwan und wir wünschen foodpanda alles Gute für das nächste Kapitel." Durch den Deal wird Ubers globale Expertise im Betrieb eines hocheffizienten Marktplatzes mit foodpandas hoher Abdeckung in Taiwan und seinen Beziehungen zu beliebten lokalen Marken kombiniert. Durch die Zusammenführung der sich ergänzenden Händlergruppen von Uber Eats und foodpanda auf einer gemeinsamen Plattform wird der Deal Kunden eine größere Auswahl an Lebensmitteln und Preisklassen bieten. So profitieren Kunden beispielsweise von der Bündelung von Ubers größerer Auswahl im Norden Taiwans und in großen städtischen Zentren mit der relativen Stärke von foodpanda im Süden Taiwans sowie in kleineren Städten. Ein besserer Service für Kunden führt zu mehr Bestellungen von Händlern, und mehr Bestellungen von Händlern haben mehr Verdienstmöglichkeiten für Lieferpartner zur Folge. Pierre-Dimitri Gore-Coty, Senior Vice President of Delivery bei Uber, sagte: "Durch die Zusammenführung unserer unterschiedlichen Kundenstämme, Händler sowie geografischen Footprints können wir Verbrauchern eine größere Auswahl und niedrigere Preise, Restaurants eine stärkere Nachfrage und Lieferpartnern mehr Gewinnmöglichkeiten bieten. Taiwan ist ein hart umkämpfter Markt, in dem Online-Food-Delivery-Plattformen noch immer nur einen kleinen Teil der Lebensmittellieferungen ausmachen. Wir freuen uns sehr über die Möglichkeit, in den kommenden Jahren durch diese Transaktion noch mehr Vorteile und Mehrwert zu schaffen." Nach Abschluss wäre dieser Deal eine der größten internationalen Übernahmen in Taiwan außerhalb der Halbleiterindustrie. Die Entscheidung von Uber, sich zu dieser beträchtlichen Steigerung der Investitionen in Taiwan zu verpflichten, ist ein konkreter Vertrauensbeweis für die anhaltende langfristige Attraktivität Taiwans für internationale Unternehmen und Investoren.

### Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen über die zukünftigen Geschäftserwartungen von Uber, die mit Risiken und Ungewissheiten verbunden sind. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den prognostizierten Ergebnissen abweichen, und die berichteten Ergebnisse sollten nicht als Hinweis auf zukünftige Leistungen betrachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen alle Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und durch Begriffe wie "antizipieren", "glauben", "erwägen", "fortsetzen", "könnten", "schätzen", "erwarten", "hoffen", "beabsichtigen", "können", "könnten", "objektiv", "fortlaufend", "planen", "potenziell", "vorhersagen", "projizieren", "sollten", "anvisieren", "werden" oder "würden" oder ähnliche Ausdrücke sowie die Verneinungen dieser Begriffe gekennzeichnet sind. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von Uber erheblich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Diese Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren beziehen sich unter anderem auf: Risiken und Unwägbarkeiten im Zusammenhang mit der bevorstehenden Übernahme von foodpanda, einschließlich des Nichterhalts oder der Verzögerung des Erhalts der erforderlichen behördlichen Genehmigungen, etwaiger Rückabwicklungsgebühren, die im Zusammenhang mit dem Nichtzustandekommen der Transaktion zu zahlen sind, des Risikos, dass diese Genehmigungen zur Auferlegung von Bedingungen führen, die sich negativ auf Uber oder die erwarteten Vorteile der vorgeschlagenen Transaktion auswirken könnten, oder des Nichterfüllens einer der Abschlussbedingungen für die vorgeschlagene Transaktion zum richtigen Zeitpunkt oder überhaupt; Kosten, Ausgaben oder Schwierigkeiten im Zusammenhang mit der Übernahme von foodpanda; das Versäumnis, die erwarteten Vorteile und Synergien der geplanten Transaktion im erwarteten Zeitrahmen oder überhaupt zu realisieren; die potenziellen Auswirkungen der Ankündigung, der Anhängigkeit oder des Vollzugs der geplanten Transaktion auf die Beziehungen zu den Mitarbeitern von Uber und/oder foodpanda, Händlern, Lieferanten, Lieferpartnern und anderen Geschäftspartnern; das Risiko von Rechtsstreitigkeiten oder behördlichen Maßnahmen gegen Uber, Delivery Hero und/oder foodpanda; die Unfähigkeit, Schlüsselpersonal zu halten; Änderungen der Gesetzgebung oder staatlicher Vorschriften, die Uber, Delivery Hero oder foodpanda betreffen; und wirtschaftliche, finanzielle, soziale oder politische Bedingungen, die Uber, Delivery Hero, foodpanda oder die geplante Transaktion negativ beeinflussen könnten. Weitere Informationen zu anderen potenziellen Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den prognostizierten Ergebnissen abweichen, finden Sie im jüngsten Jahresbericht von Uber auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2023 endende Jahr sowie in späteren Quartalsberichten, Jahresberichten und anderen Unterlagen, die von Zeit zu Zeit bei der Securities and Exchange Commission eingereicht werden. Alle in dieser Pressemitteilung und in den Anhängen enthaltenen Informationen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, und alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Annahmen, die Uber zu diesem Zeitpunkt für angemessen hält. Es sollte kein übermäßiges Vertrauen in die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gesetzt werden, da diese auf Informationen basieren, die Uber zum Zeitpunkt der Veröffentlichung zur Verfügung standen. Uber ist nicht verpflichtet, diese Informationen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Ansprechpartner Für Uber: Für Delivery Hero: press@uber.com press@deliveryhero.com Über Uber

Die Mission von Uber ist es, Dinge in Bewegung zu setzen, um neue Möglichkeiten zu schaffen. Im Jahr 2010 haben wir damit begonnen, eine simple Aufgabe zu lösen: Wie bekommt man Zugang zu sicheren Fahrten auf Knopfdruck? Mehr als 49 Milliarden Fahrten später entwickeln wir Produkte, die Menschen näher an ihr Ziel bringen. Uber verändert die Art und Weise, wie sich Menschen, Lebensmittel und Dinge durch Städte bewegen, und ist eine Plattform, die die Welt für neue Möglichkeiten öffnet. Über Delivery Hero

Delivery Hero ist die weltweit führende lokale Lieferplattform, die ihren Dienst in über 70 Ländern in Asien, Europa, Lateinamerika, dem Nahen Osten und Afrika anbietet. Das Unternehmen startete 2011 als Lieferdienst für Essen und betreibt heute seine eigene Logistik auf vier Kontinenten. Darüber hinaus leistet Delivery Hero Pionierarbeit im Bereich des Quick-Commerce, der nächsten Generation des E-Commerce, mit dem Ziel, Lebensmittel und Haushaltswaren in weniger als einer Stunde - häufig in 20 bis 30 Minuten - zum Kunden zu bringen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Berlin, Deutschland, ist seit 2017 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und Teil des Börsenindex MDAX. Weitere Informationen: www.deliveryhero.com *UniCredit Bank GmbH fungierte als Finanzberater für Delivery Hero bei dieser Transaktion. Delivery Hero hat eine begleitende Präsentation auf seiner Investor Relations Website hier veröffentlicht.



