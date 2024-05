Neue Dienstleistungen zielen darauf ab, die interne Anwendungsumgebung von Salesforce zu optimieren

NTT DATA, ein führendes Unternehmen für digitale Geschäfts- und IT-Dienstleistungen, wurde von Salesforce, der Nummer 1 für KI-CRM, ausgewählt, um die Anwendungsumgebung des Unternehmens zu standardisieren und zu rationalisieren.

NTT DATA wird das Management und die Entwicklung von Anwendungen in der gesamten Organisation von Salesforce unterstützen, einschließlich der internen Instanz von Salesforce. Die Anwendungen umfassen Salesforce Sales, Marketing, Service, Experience und Commerce Clouds, MuleSoft, Heroku, Slack und Hunderte von Drittanbieter- und benutzerdefinierten Anwendungen.

"Wir sind gerne die Experten, an die sich die Experten wenden, und wir sind stolz auf unsere Partnerschaft mit Salesforce als Reseller und AppExchange-Partner. Wir haben eine 360-Grad-Partnerschaft, die das Go-to-Market und jetzt auch eine robuste Umgebung mit internen Anwendungen umfasst", sagte Aaron Millstone, Chief Growth Officer, NTT DATA North America. "Kunden aus allen Branchen wenden sich an uns, um ihr Anwendungsportfolio zu modernisieren. Salesforce hat sich für NTT DATA entschieden, weil wir auf eine mehr als 40-jährige Erfahrung im Bereich Managed Services zurückblicken können und über eine globale Reichweite und Expertise bei Salesforce- und MuleSoft-Services verfügen."

"Durch die Konsolidierung der Managed Services im gesamten Salesforce-Stack können wir uns auf die Entwicklung neuer Funktionen konzentrieren und unseren Kunden helfen, Daten und KI zu nutzen, um bessere Einblicke für ihre Benutzer und eine höhere Produktivität für ihre Mitarbeiter zu erreichen", sagte Juan Perez, Chief Information Officer bei Salesforce.

Auch NTT DATA hat sich kürzlich für Slack als Kollaborationsplattform für seine Mitarbeiter entschieden. Mit Slack erhalten sie ein leistungsfähiges Werkzeug, um sich zu vernetzen, Informationen auszutauschen und enger zusammenzuarbeiten.

NTT DATA belegt Platz 2 weltweit im Bereich Application Implementation and Managed Services Providers by Market Share, Worldwide, 2022 im Gartner® Market Share Analysis: Application Implementation and Managed Services, Worldwide, 2022 Bericht [1].

Mit der Akquisition von Apisero im Jahr 2022 hat NTT DATA sein Salesforce- und MuleSoft-Ökosystem für digitale Talente weltweit erweitert. Weitere Informationen über das Anwendungsmanagement und die digitalen Dienste von NTT DATA finden Sie hier: https://us.nttdata.com/en/services/application-management

Über NTT DATA

NTT DATA ist ein über 30 Milliarden Dollar schweres, innovatives Unternehmen, das Geschäfts- und Technologiedienstleistungen anbietet. Wir betreuen 75 der Fortune Global 100 Unternehmen und unterstützen unsere Kunden bei der Innovation, Optimierung und Transformation für langfristigen Erfolg. Wir investieren jedes Jahr über 3,6 Milliarden Dollar in Forschung und Entwicklung, um Unternehmen und der Gesellschaft zu helfen, sich sicher und nachhaltig in die digitale Zukunft zu bewegen. Als globaler Top-Arbeitgeber verfügen wir über vielfältige Experten in mehr als 50 Ländern und ein robustes Partner-Ökosystem aus etablierten und Start-up-Unternehmen. Unsere Dienstleistungen umfassen Geschäfts- und Technologieberatung, Daten und künstliche Intelligenz, Branchenlösungen sowie die Entwicklung, Implementierung und Verwaltung von Anwendungen, Infrastruktur und Konnektivität. Wir sind auch einer der führenden Anbieter von digitaler und KI-Infrastruktur in der Welt. NTT DATA ist Teil der NTT Group und hat seinen Hauptsitz in Tokio. Besuchen Sie uns unter nttdata.com

Über Salesforce

Salesforce ist die Nr. 1 im Bereich KI-CRM und ermöglicht es Unternehmen, durch die Kombination von CRM KI Daten Vertrauen auf einer einheitlichen Plattform auf völlig neue Weise mit ihren Kunden in Kontakt zu treten: Einstein 1. Für weitere Informationen besuchen Sie: www.salesforce.com (NYSE: CRM

