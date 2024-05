Die Welt ist in Aufruhr. Zahlreiche geopolitische Konflikte wie z. B. zwischen China und Taiwan sowie Unruhen in Argentinien und der Kaschmir-Region verschlimmern das politische Weltbild fast täglich. Hinzu kommen die laufenden kriegerischen Auseinandersetzungen in der Ukraine und zwischen Israel sowie dem Nahen Osten. Eine Eskalation bei der auch die USA und die NATO miteinbzogen werden könnten, ist heute nicht mehr auszuschliessen. Das Sicherheitsbedürfnis der Anleger erhöht sich damit ständig. Wenn durch die Notenbanken auch die Inflationsbekämpfung wenig fruchtet, bleibt die Hoffnung auf Zinssenkungen wohl noch für einige Zeit unerfüllt. Damit rücken die Edelmetalle in den Vordergrund. Sie haben sich in den letzten 6 Monaten stark im Preis noch oben entwickeln können. Das große Rohstoff-Portfolio von Globex Mining steht in dieser Gemengelage vor einer bedeutenden Neubewertung.

