American Electric Power behält sein Geschäftsfeld für den Verkauf von Einzelhandelsenergie und bekräftigt dadurch seine Finanzprognose für das Jahr 2024. Das Energieunternehmen, welches zu den größten Elektrizitätsproduzenten in den USA zählt und ein umfangreiches Netzwerk an Übertragungs- und Verteilungsleitungen betreibt, plant Investitionen in Höhe von 43 Milliarden US-Dollar in den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...