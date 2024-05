EQS-News: Nordex SE / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

Nordex startet mit solidem Umsatzwachstum und einer EBITDA-Marge von 3,3 % ins neue Jahr; Jahresprognose bestätigt



14.05.2024 / 07:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Nordex startet mit solidem Umsatzwachstum und einer EBITDA-Marge von 3,3 % ins neue Jahr; Jahresprognose bestätigt Starker Auftragseingang von 2,1 GW

29% Umsatzwachstum gegenüber dem Vorjahresquartal

EBITDA Anstieg auf EUR 52 Millionen im ersten Quartal

Working-Capital-Quote bei minus 7,0 Prozent

Hamburg, 14. Mai 2024. Die Nordex Group (ISIN: DE000A0D6554) hat einen Umsatz von EUR 1.574 Mio. erwirtschaftet, was einem Wachstum von 29 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht (Q1/2023: EUR 1.217 Mio.). Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) lag im ersten Quartal bei EUR 52,1 Mio. (Q1/2023: minus EUR 114,9 Mio.), sodass die EBITDA-Marge 3,3 Prozent erreichte (Q1/2023: minus 9,4 Prozent).

Operative Entwicklung

Im ersten Quartal 2024 hat die Nordex Group insgesamt 227 Windenergieanlagen in 13 Ländern mit einer Gesamtleistung von 1.103 MW errichtet. Im Vorjahresquartal waren es 276 Windenergieanlagen in 19 Ländern mit einer Gesamtleistung von 1.319 MW. Von der installierten Leistung (in MW) entfielen 71 Prozent auf Europa, 19 Prozent auf Lateinamerika und 10 Prozent auf den Rest der Welt. Infolge des besseren Auftragsbuchs erhöhten sich im Berichtszeitraum die Umsatzerlöse im Segment Projekte um 32,3 Prozent auf EUR 1.413 Mio. (Q1/2023: EUR 1.068 Mio.). Auch das Segment Service setzte seine positive Entwicklung mit einem Umsatzanstieg von 9,3 Prozent auf EUR 166 Mio. fort (Q1/2023: EUR 152 Mio.). Die Produktionsleistung in der Turbinenmontage lag bei 199 Turbinen (Q1/2023: 217 Stück) mit einer Nennleistung von 1.171 MW (Q1/2023: 1.078 MW). Im Bereich Rotorblatt hat das Unternehmen 313 Rotorblätter hergestellt (Q1/2023: 233 Stück) und weitere 726 Rotorblätter haben externe Zulieferer gefertigt (Q1/2023: 888 Rotorblätter). Der Auftragseingang (ohne das Servicesegment) wuchs auf EUR 1.765 Mio. (Q1/2023: EUR 917 Mio.) mit einer Nennleistung, die auf insgesamt 2.086 MW anstieg (Q1/2023: 1.021 MW). Die Aufträge entfielen auf elf Länder, wobei die größten Einzelmärkte (in MW) Deutschland, Südafrika und Litauen waren. Per Quartalsende stieg der Auftragsbestand im Segment Projekte auf EUR 7,3 Mrd. (Q1/2023: EUR 6,5 Mrd.). Im Segment Service erhöhte sich der Auftragsbestand von EUR 3,4 Mrd. um 13,6 Prozent auf EUR 3,8 Mrd., sodass sich ein Gesamtauftragsbestand für beide Segmente von EUR 11,1 Mrd. ergab (Q1/2023: EUR 9,9 Mrd.). Finanzkennzahlen im Überblick

Per Ende März 2024 verfügte die Nordex Group über flüssige Mittel in Höhe von EUR 661 Mio. (31. Dezember 2023: EUR 926 Mio.) und eine Netto-Cash-Position von EUR 359 Mio. (31. Dezember 2023: EUR 631 Mio.). Die auf den Konzernumsatz bezogene Working-Capital-Quote belief sich auf minus 7,0 Prozent (31. Dezember 2023: minus 11,5 Prozent). Die Bilanzsumme ist zum 31. März 2024 im Vergleich zum Vorjahresende leicht um 4,3 Prozent auf EUR 5,2 Mrd. gesunken (31. Dezember 2023: EUR 5,4 Mrd.). Die Eigenkapitalquote erhöhte sich auf 18,6 Prozent (31. Dezember 2023: 18,0 Prozent). "Insgesamt haben wir einen starken Start auf unserem Weg zur Verbesserung unserer Margen und zur Erzielung stabilerer Ergebnisse hingelegt. Wir haben Projekte mit höherer Profitabilität durchgeführt und ein stabiles Kostenumfeld vorgefunden, was bedeutet, dass wir unsere Profitabilität im Vergleich zum Vorjahr deutlich verbessert haben. Nach mehreren Jahren mit starken Schwankungen erwarten wir nun eine stabilere Ergebnis- und Margenentwicklung im Jahresverlauf", sagt José Luis Blanco, Vorstandsvorsitzender (CEO) der Nordex Group. Die Quartalsmitteilung für das erste Quartal 2024 steht ab sofort auf der Homepage der Nordex Group im Bereich Investor Relations unter "Publikationen" zum Download zur Verfügung (ir.nordex-online.com). Kennzahlen der Nordex Group (Mio. EUR) 31.3.2024 31.3.2023 Veränd. (%) Umsatz 1.574,2 1.217,1 29,3 davon Segment Service 165,9 151,8 9,3 EBITDA 52,1 -114,9 n/a EBITDA-Marge 3,3 -9,4 12,7 PP EBIT-Marge 0,4 % -13,6 % 14,0 PP Konzernergebnis -13,1 -214,8 n/a Investitionen 33,9 24,9 36,1 Free Cashflow -253,7 -114,8 -121,2 Auftragseingang (Projekte) 1.764,9 917,3 92,4 Auftragseingang (Service) 308,8 250,4 23,3 Auftragsbestand (Projekte) 7.333,3 6.458,1 13,6 Auftragsbestand (Service) 3.791,3 3.405,1 11,3

(Mio. EUR) 31.3.2024 31.12.2023 Veränd. (%) Working-Capital-Quote -7,0 % -11,5 % -4,5 PP Flüssige Mittel 661,1 925,9 -28,6 Netto-Cash-Position 359,0 631,4 -43,1 Eigenkapitalquote 18,6 % 18,0 % 0,6 PP

Ansprechpartner für Rückfragen der Presse:

Nordex SE

Felix Losada

Telefon: 040 / 300 30 - 1141

flosada@nordex-online.com Ansprechpartner für Rückfragen von Investoren:

Nordex SE

Anja Siehler

Telefon: +49 162 3515 334

asiehler@nordex-online.com Tobias Vossberg

Telefon: +49 173 457 3633

tvossberg@nordex-online.com Torben Rennemeier

Telefon: +49 152 3461 7954

trennemeier@nordex-online.com



14.05.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com