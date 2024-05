Solana Kurs Prognose: Boom bei NFTs - überholt SOL jetzt ETH?

Seit Jahren gibt es einen intensiven Wettbewerb zwischen Solana und Ethereum. Solana wurde ursprünglich als sogenannter "Ethereum-Killer" konzipiert, um die führende Position von Ethereum im Blockchain-Bereich herauszufordern. Während Ethereum für seine starke Entwickler-Community und vielseitige Anwendungen bekannt ist, punktet Solana mit hoher Skalierbarkeit und schnellen Transaktionen. Solana sollte das Blockchain-Trilemma lösen, konnte aber zunächst nicht in puncto Zuverlässigkeit überzeugen. Denn Blockchain-Ausfälle begleiten die Historie von Solana.

Dennoch treibt der Wettbewerb zwischen den beiden L1 Innovationen auf beiden Seiten voran, wobei Solana durch kontinuierliche Verbesserungen und wachsende Nutzerzahlen zunehmend an Bedeutung gewinnt. Der jüngste Erfolg von Solana bei der NFT-Nutzeradoption zeigt nun, dass die Plattform bereit ist, ihre Position weiter zu stärken. Überholt Solana irgendwann auch Ethereum?

Schließlich wäre SOL dann wohl ein hervorragendes Investment. Heute wird SOL mit 66 Milliarden US-Dollar bewertet, während bei Ethereum mit 350 Milliarden US-Dollar mehr als fünfmal so viel zu Buche stehen.

Solana boomt: Stärkste L1 bei NFTs

Die neuesten Daten zeigen nun, dass Solana zuletzt alle anderen Blockchains bei der wöchentlichen NFT-Nutzeradoption übertraf. Zugegebenermaßen ist eine Wochen-Metrik ein überschaubarer Zeitrahmen - doch zuletzt gab es bei Solana immer häufiger positive Entwicklungen.

Mit einer Dominanz von 51 Prozent und 134.000 aktiven Nutzern wöchentlich hat Solana die Führungsposition hier sogar deutlich ausgebaut. Diese Zahlen unterstreichen Solanas wachsende Bedeutung im NFT-Sektor und könnten darauf hindeuten, dass die Plattform auch in anderen Metriken und Bereichen zunehmend an Fahrt gewinnt. Die hohe Nutzerzahl und Dominanz zeigen, dass Solana nicht nur technologisch überzeugt, sondern auch immer mehr Nutzer anzieht und damit seine Position im Krypto-Markt stärkt - auch wenn Non Fungible Token im Jahr 2024 natürlich (noch) nicht das Hype-Thema schlechthin sind.

BREAKING BIG: @solana Surpasses All Other Chains Combined in Weekly NFT Blockchain User Adoption.



Dominance: 51%

Blockchain Users: 134K pic.twitter.com/2hHSqX1CfE - SolanaFloor | Powered by Step Finance (@SolanaFloor) May 13, 2024

Ethereum führt weiterhin in vielen Metriken, darunter Total Value Locked (TVL), Entwicklerzahl, Nutzerbasis und dApps. Diese Dominanz zeigt Ethereums starke Position und breite Akzeptanz im Krypto-Markt. Dennoch entwickelt sich Solana munter weiter und zeigt besonders bei NFTs und Meme-Coins zuletzt beeindruckende Erfolge. Das lebendige Ökosystem von Solana wächst kontinuierlich und zeigt zumindest Potenzial, sich weitere Marktanteile zu sichern.

Sealana: Bester Solana-Meme-Coin im Mai 2024?

Erneute Stärke bei Solana könnte bald die nächste Meme-Coin-Saison auslösen, da täglich viele Meme-Coins auf den Solana-DEX gehandelt werden. Spekulatives Kapital sucht nach neuen Chancen und könnte bei Sealana fündig werden. Diese Dynamik zeigt, dass der Markt nach innovativen und unterhaltsamen Projekten sucht, die das Potenzial haben, viral zu gehen.

Sealana Airdrop nicht verpassen

Sealana könnte sich 2024 ebenfalls als spannender Meme-Coin herauskristallisieren. Anfang Mai startete der Presale des neuen Solana-basierten Meme-Coins, der bereits über 500.000 US-Dollar eingenommen hat. Sealana besticht hier durch sein virales Branding und die Nutzung aktueller Trends. Das Projekt nutzt die Beliebtheit von Meme-Coins, um sich mit humorvollen Darstellungen und kulturellen Anspielungen an den US-amerikanischen Durchschnittsbürger eine Nische zu erobern.

Besonders wichtig ist hier das Konzept der "Send-to-Wallet-Presales", das durch seine Direktheit und Einfachheit den Einstieg in Investitionen erleichtert. Teilnehmer senden einfach SOL an eine festgelegte Wallet-Adresse, um SEAL-Token zu erhalten. Diese Art von Presales hat sich in den letzten Wochen auf Solana großer Beliebtheit erfreut. Auf Slerf, Slothana und Co. könnte nun Sealana folgen. Das virale Potenzial von SEAL scheint hoch. Wenn Meme-Coins auf Solana weiter boomen, könnte Sealana dank der günstigen Bewertung eine hohe Upside bieten.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.