Stockholm, 14 Mai 2024 - Das Bergbauunternehmen Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: " BAT " und Börse Stuttgart: " EBM "; kurz: "EBM", "Eurobattery" oder "das Unternehmen") hat heute seinen Bericht für das erste Quartal 2024 veröffentlicht. "Im ersten Quartal hat Eurobattery Minerals unter anderem am Umweltgenehmigungsantrag für das Batterieminenprojekt Hautalampi in Finnland gearbeitet. Der Antrag wurde Ende April bei den finnischen Behörden eingereicht und damit haben wir einen großen Schritt zur Aufnahme des Bergbaubetriebs im Hautalampi-Projekt gemacht", kommentiert Roberto García Martínez, CEO von Eurobattery Minerals, mit Blick auf das erste Quartal 2024. Strategische und operative Höhepunkte im 1. Quartal 2024 Im Januar gab das Unternehmen das Prozessdesign für die Konzentrationsanlage des Batteriemineralien-Projekts Hautalampi bekannt. Die geplante Kapazität der Anlage beträgt 500.000 Tonnen pro Jahr und es wird erwartet, dass sie während der voraussichtlichen 12 Jahre des Bergbaus am Standort jährlich 21.000 Tonnen Ni-7 %/Co-1,9 %-Konzentrat sowie von 5.000 Tonnen Cu-25 %-Konzentrat produzieren wird.

Ebenfalls im Januar veröffentlicht Eurobattery Minerals das vorläufige und das endgültige Ergebnis der Bezugsrechtsemission. Es hat es gezeigt, dass 28.288.738 Anteile gezeichnet wurden, was einer Zeichnungsquote von ca. 77,3 % entspricht. Das Unternehmen erhielt dadurch einen Emissionserlös von rund 22,6 Mio. SEK.

Am 18. März 2024 gab Eurobattery Minerals positive Forschungsergebnisse bekannt, die belegen, dass die Untergrundbedingungen beim firmeneigenen finnischen Hautalampi-Batteriemineral-Minenprojekt ideal für einen zukünftigen Abbau sind. Finanzielle Schlüsselzahlen für das 1. Quartal 2024 Der Nettoumsatz belief sich auf SEK 0 (Q1 2023: SEK 0).

Das Betriebsergebnis nach Finanzposten belief sich auf TSEK -4.551 (Q1 2023: TSEK -3.288).

Damit belief sich das Ergebnis je Aktie nach Finanzposten und vor der Verwässerung auf SEK -0,11 (Q1 2023: SEK -0,20).

Nach der Verwässerung betrug das Ergebnis je Aktie nach Finanzposten SEK -0,04 (Q1 2023: SEK -0,12).

Der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit betrug TSEK -7.960 (Q1 2023: TSEK 1.388). Wesentliche Ereignisse nach dem Berichtszeitraum Ende April hat Eurobattery Minerals den Antrag auf Umweltgenehmigung für das Batterieminenprojekt Hautalampi in Finnland eingereicht. Mit der Beantragung der Umweltgenehmigung hat das Unternehmen nun einen wichtigen Schritt in Richtung Bergbau in Finnland gemacht.

Anfang Mai 2024 unterzeichnete Eurobattery Minerals AB eine Absichtserklärung, um eine Mehrheitsbeteiligung an dem spanischen Unternehmen Tungsten San Juan SL ("TSJ") zu erwerben. TSJ betreibt die Erschließung der Wolframlagerstätte San Juan. Das Projekt verfügt über alle erforderlichen Lizenzen und Verträge für die Aufnahme der Produktion, einschließlich einer Absichtserklärung für eine Abnahmevereinbarung mit einem österreichischen, weltweit führenden Wolframproduzenten innerhalb der schwedischen Sandvik-Gruppe. Die Investition von EUR 2,5 Millionen, erzielt durch eine neue Aktienemission soll die Aufnahme der Produktion im Jahr 2025 ermöglichen.

Im Mai kündigte das Unternehmen an, dass es beantragen wird, dass das Batteriemineralprojekt Hautalampi zu einem strategischen Projekt gemäß des neuen EU-Gesetzes über kritische Rohstoffe wird. Dies ist eine öffentliche Aufforderung der Europäischen Kommission (GD GROW). Die Anerkennung eines Projekts als strategisches Projekt hat mehrere Vorteile, darunter gestraffte und vorhersehbare Genehmigungsverfahren und Unterstützung beim Zugang zu Finanzmitteln. Detaillierte Finanzinformationen Der Bericht für das 1. Quartal 2024 von Eurobattery Minerals AB steht auf der Website des Unternehmens zum download bereit und kann im Anhang der Pressemitteilung eingesehen werden (siehe unten). Bei diesen Informationen handelt es sich um solche, die Eurobattery Minerals gemäß der EU-Marktmissbrauchsverordnung verpflichtet ist zu veröffentlichen. Die Informationen wurden am 14. Mai 2024 um 07:30 MESZ durch die unten genannten Kontaktpersonen zur Veröffentlichung eingereicht. Über Eurobattery Minerals Eurobattery Minerals AB ist ein schwedisches Bergbauunternehmen, das am schwedischen Nordic Growth Market ( BAT ) sowie der deutschen Börse Stuttgart ( EBM ) notiert ist. Mit der Vision, Europa zu einem Selbstversorger mit verantwortungsvoll abgebauten Batteriemineralen zu machen, konzentriert sich das Unternehmen auf die Realisierung zahlreicher Nickel-Kobalt-Kupfer-Projekte in Europa, um essenzielle Rohstoffe zu liefern und somit eine sauberere Welt zu ermöglichen. Bitte besuchen Sie www.eurobatteryminerals.com für weitere Informationen. Folgen Sie uns gerne auch auf LinkedIn und Twitter . Kontakt Eurobattery Minerals AB Roberto García Martínez - CEO E-mail: info@eurobatteryminerals.com Ansprechpartner Investor Relations E-mail: ir@eurobatteryminerals.com Mentor Augment Partners AB ist der Mentor von Eurobattery Minerals AB Tel.: +46 (0)8 604 22 55 E-mail: info@augment.se



