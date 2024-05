Delivery Hero verkauft an Uber. Das foodpanda Liefergeschäft in Taiwan geht an die Amerikaner, wofür die Deutschen dringend benötigte liquide Mittel erhalten. Brenntag verfehlte im 1. Quartal die Prognosen der Börse beim Umsatz und Ergebnis. Auch die Jahresprognose passte man an. Apple bereitet den globalen Launch des Vision Pro Headset vor. Im Vorfeld der Entwicklerkonferenz im Juni beginnt die Schulung von Mitarbeitern aus dem Ausland.Der asiatische Aktienhandel ist am Dienstagmorgen wenig inspirierend. Die chinesischen Onshore-Indizes neigen geschlossen ...

